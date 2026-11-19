El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a cuatro hombres de origen centroamericano durante un operativo migratorio realizado el martes 17 de noviembre en Metairie, Louisiana. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que los detenidos son acusados de permanecer sin autorización en Estados Unidos. La intervención formó parte de las acciones de control migratorio que las autoridades federales mantienen en el área metropolitana de Nueva Orleans.

ICE arrestó a cuatro inmigrantes centroamericanos durante un operativo en Metairie

Los detenidos fueron identificados como Wilmer Eduardo Norales Rochez y Pablo Neptaly Galindo Rodríguez, ambos de nacionalidad hondureña; Samuel Aníbal Ávila Alfaro, ciudadano salvadoreño; y Enrique Manuel Martínez Zeledón, originario de Nicaragua.

Según la información difundida por el DHS, el despliegue formó parte de una operación de control migratorio focalizado. Estas intervenciones buscan identificar a inmigrantes indocumentados que presuntamente incumplieron las leyes federales de inmigración o registran antecedentes judiciales.

El caso de Samuel Aníbal Ávila Alfaro llamó la atención de las autoridades porque ya contaba con una orden final de deportación, emitida por un juez de inmigración el 19 de enero de 2023. Además, los registros federales indican que fue detenido anteriormente por agentes de la Patrulla Fronteriza el 20 de mayo de 2013.

Por otro lado, Enrique Manuel Martínez Zeledón registra antecedentes judiciales en Louisiana. Su expediente incluye cargos por agresión, agresión agravada y entrada o permanencia ilegal en una vivienda durante una emergencia o desastre.

En cuanto a los ciudadanos hondureños Wilmer Eduardo Norales Rochez y Pablo Neptaly Galindo Rodríguez, el comunicado inicial no detalló si registraban condenas penales previas. Sus detenciones estuvieron relacionadas con presuntas infracciones de las leyes migratorias vigentes en Estados Unidos.

¿Qué pasará con los inmigrantes detenidos por ICE en Estados Unidos?

Tras el operativo en Metairie, los cuatro centroamericanos quedaron bajo custodia federal mientras ICE realiza los procedimientos administrativos correspondientes. Las autoridades indicaron que permanecerán detenidos hasta que se programen las audiencias migratorias de sus respectivos casos.

Este tipo de intervenciones forma parte de los operativos de ICE dirigidos a personas que, según las autoridades, incumplen las disposiciones federales de inmigración. Sin embargo, cada expediente se evalúa de manera individual, por lo que las situaciones migratorias de los detenidos no necesariamente son iguales.

Para los inmigrantes en Estados Unidos, estos procedimientos pueden derivar en audiencias ante una corte de inmigración y, según las decisiones de las autoridades competentes, en una orden de deportación.

En este caso, el DHS no precisó las fechas de las próximas audiencias ni proporcionó detalles adicionales sobre el estado de los expedientes de los cuatro hombres.