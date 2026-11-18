¡Polémico! Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está en el ojo público tras enfrentar acusaciones por atropellar a un hombre en un estacionamiento de Houston, pero también por contar con un historial de sanciones previas.

Según documentos inéditos a los que accedió ABC13, el individuo ya había sido sancionado en dos ocasiones durante su tiempo como agente penitenciario en Texas. Esta información se suma sobre los cuestionamientos por el comportamiento y la supervisión de los agentes en funciones en los operativos en EE. UU.

Revelan expediente de agente ICE que atropelló a hombre: fue sancionado en su anterior trabajo

Los registros personales obtenidos por el medio en mención revelaron que Mario Alberto Morales, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), enfrenta acusaciones por atropellar intencionalmente a un hombre en Houston . Este incidente no es el único en su historial, ya que durante su tiempo como oficial penitenciario en Texas, acumuló dos sanciones disciplinarias.

De acuerdo con un expediente laboral de 45 páginas del Departamento de Justicia Penal de Texas (TDCJ), publicado por la prensa internacional, Morales fue sancionado por omitir el reporte de un uso de la fuerza en diciembre de 2017 . En este caso, él y otro oficial derribaron a un recluso durante una escolta. Aunque un supervisor consideró que la fuerza era justificada, Morales no presentó el informe requerido, lo que dejó como resultado que estuviera tres meses con libertad condicional disciplinaria.

Además, durante la investigación del caso, se descubrió que había falsificado registros de seguridad, anotando rondas que nunca realizó. Como consecuencia, el alcaide le impuso una segunda sanción de diez meses de libertad condicional. Morales decidió renunciar al sistema penitenciario el 2 de abril de 2018, solo diez días antes de que comenzara a cumplir su segunda sanción.

¿Cuál es el último incidente en el que estuvo involucrado?

El 10 de octubre de 2026, un incidente de tránsito involucró nuevamente a Morales, quien embistió con su vehículo oficial sin distintivos a Miguel Parra Hernández, un trabajador de la construcción de 48 años originario de México y residente del condado de Harris desde hace más de tres décadas.

Como resultado del choque, Parra Hernández sufrió fracturas severas en las piernas y la cadera. Posteriormente, un gran jurado formalizó la acusación contra Morales por un delito grave de segundo grado, específicamente por agresión agravada con un arma mortal. Luego de entregarse a las autoridades a inicios de este mes, el acusado fue liberado bajo una fianza de $30.000 y tiene programada una audiencia para el 2 de diciembre.