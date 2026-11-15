¡Atención! Recientemente, un joven de 21 años, jugador de hockey universitario y con aspiraciones de convertirse en policía, falleció en un accidente de tráfico. La tragedia se dio cuando su vehículo colisionó de frente con otro auto, cuyo conductor, que había sido deportado de Estados Unidos, había reingresado al país de manera ilegal en múltiples ocasiones. ¿Qué más se conoce del caso? ¿Cuál es la situación del inmigrante involucrado en la muerte del deportista?

ICE confirma orden de arresto contra inmigrante indocumentado que acabó con la vida de jugador de hockey

Según el informe de la propia entidad del ICE, el 16 de octubre, Ryan O'Shea, estudiante de último año en la Universidad de New Haven y capitán del equipo de hockey del club universitario, perdió la vida en un trágico accidente en North Haven, Connecticut .

ICE anuncia orden de arresto contra indocumentado que acabó con la vida de jugador de hockey.

O'Shea regresaba de un partido cuando una camioneta, que circulaba en dirección contraria por la I-91, colisionó frontalmente con su vehículo, provocando que este se interpusiera en el camino de otros dos automóviles.

El conductor de la camioneta, Guillermo Carmona-López, un inmigrante indocumentado mexicano de 41 años, había sido deportado de Estados Unidos en dos ocasiones y había reingresado al país ilegalmente en varias oportunidades, lo que constituye un delito grave. Tras el impacto, O'Shea fue declarado muerto en el lugar del accidente.

David J. Venturella, director interino de ICE, expresó su pesar por la pérdida de O'Shea, quien tenía solo 21 años y estaba en la etapa final de su formación académica. "Su familia debería estar celebrando sus logros y mirando hacia su futuro. En cambio, están de luto por una vida truncada trágicamente", afirmó Venturella.

Carmona-López había sido arrestado previamente por la Patrulla Fronteriza en mayo de 2013 tras ingresar ilegalmente al país. A pesar de haber recibido una orden de deportación, logró regresar a Estados Unidos al menos una vez más antes del fatal accidente.

¿Cuál es la situación actual del caso y el mexicano?

La policía estatal de Connecticut, hasta el momento, sigue investigando las circunstancias que llevaron a Carmona-López a conducir en sentido contrario en la autopista .

Cabe resaltar que el mexicano, tras sufrir heridas por el grave accidente, fue llevado al Hospital Yale New Haven. Posteriormente, las autoridades lo arrestaron y lo acusaron formalmente por la muerte de O'Shea.

En este contexto, se ha emitido una orden de detención por parte de las autoridades federales, que solicita a las agencias locales que mantengan a Carmona-López bajo custodia. Esto permitirá que su caso sea transferido al sistema migratorio una vez que se completen los procesos penales a nivel estatal.