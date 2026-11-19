Una oficina administrativa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida quedó bajo cuestionamiento por las condiciones en las que permanecieron cientos de migrantes. Organizaciones defensoras de los derechos civiles denunciaron que el inmueble, ubicado en Miramar, funcionó como un centro de detención prolongada, pese a no contar con la infraestructura adecuada para albergar personas durante varios días. Según las denuncias, los detenidos estuvieron expuestos al hacinamiento, problemas de salud y limitaciones para comunicarse con sus abogados.

Denuncian que ICE utilizó una oficina de Florida como centro de detención con hacinamiento y abusos.

Denuncian que ICE convirtió una oficina de Florida en un centro de detención marcado por el hacinamiento y los abusos

Las organizaciones Americans for Immigrant Justice y Southern Poverty Law Center presentaron una denuncia ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En el documento, advirtieron que las autoridades migratorias utilizaron las instalaciones de Miramar, al sur de Florida, para retener a inmigrantes indocumentados por periodos superiores a los establecidos para ese tipo de establecimiento.

De acuerdo con la investigación difundida por La Opinión, el inmueble estaba destinado a citas de supervisión y procedimientos administrativos. Su diseño contemplaba que las personas permanecieran menos de 12 horas, por lo que no contaba con camas suficientes, duchas adecuadas, médicos permanentes ni espacios privados para comunicarse con sus representantes legales.

Sin embargo, los testimonios recopilados por las organizaciones señalaron que algunos migrantes permanecieron encerrados entre 17 y 27 días. Uno de los episodios más preocupantes ocurrió en agosto de 2026, cuando 342 personas llegaron a permanecer en las instalaciones durante una misma jornada, pese a que su capacidad oficial era de apenas 56 detenidos.

Esta situación habría obligado a varios inmigrantes en Estados Unidos a dormir en el suelo o esperar su turno para descansar. También denunciaron que las luces permanecían encendidas durante todo el día y que debían soportar temperaturas extremas.

Inmigrantes en Estados Unidos denuncian presiones y falta de atención médica

Las acusaciones contra ICE en Florida también incluyen presuntos actos de intimidación. Según las organizaciones, algunos agentes habrían presionado a los detenidos para que firmaran documentos de salida voluntaria o deportación. Entre las prácticas denunciadas figuran el ofrecimiento de medicamentos y la promesa de evitar traslados a centros más alejados a cambio de aceptar dichos documentos.

La atención sanitaria también generó preocupación. Entre julio de 2025 y julio de 2026, los servicios de emergencia registraron 194 llamadas por incidentes médicos dentro de las instalaciones. Los reportes incluyeron problemas cardíacos, dificultades respiratorias y episodios de desmayo.

A ello se sumaron denuncias sobre alimentos en mal estado, dificultades para acceder a servicios básicos y restricciones para mantener conversaciones privadas con abogados.

Una mujer que permaneció nueve días detenida junto a sus dos hijas describió, bajo anonimato, las condiciones del establecimiento. "La comida es horrible; está caducada y podrida", relató, según el testimonio recogido en la denuncia.

Frente a estos señalamientos, Americans for Immigrant Justice y Southern Poverty Law Center solicitaron al inspector general del DHS, Joseph V. Cuffari, que investigara los hechos. Asimismo, exigieron atención médica para los afectados, acceso efectivo a asesoría legal y medidas para evitar que las oficinas administrativas siguieran utilizándose como centros de detención prolongada.

Las organizaciones también solicitaron una respuesta oficial antes del 1 de diciembre de 2026, junto con la implementación de medidas correctivas. El caso se suma a una demanda colectiva presentada el 2 de octubre ante un tribunal federal de Florida por las condiciones de detención en Miramar.

Además, en julio, la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz inspeccionó las instalaciones y calificó las condiciones de "horribles". Estas denuncias vuelven a poner bajo escrutinio las condiciones de detención migratoria en Estados Unidos y el trato que reciben los inmigrantes legales e indocumentados bajo custodia de ICE.