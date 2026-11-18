Este jueves 19 de noviembre se llevarán a cabo interesantes encuentros por las ligas internacionales, como el inicio del Mundial Sub-17, Brasileirao, la Liga de Uruguay y una fecha más de la UEFA Champions League Femenina. Revisa acá la programación de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por el Mundial Sub-17

Partido Horario Canal Francia vs Haití 8.00 a. m. Antena Play y Fox Sports 2 Nueva Caledonia vs Ecuador 8.00 a. m. DSports 2 y DGO Corea del Sur vs Uganda 8.30 a. m. DAZN Arabia Saudita vs Uruguay 9.00 a. m. DSports y DGO Mozambique vs Dinamarca 10.00 a. m. DAZN Qatar vs Panamá 10.30 a. m. DAZN Argentina vs Australia 11.00 a. m. DSports+ y DGO Egipto vs Grecia 11.00 a. m. DAZN

Partidos de hoy por el Brasileirao

Partido Horario Canal Vasco vs Internacional 5.30 p. m. Fanatiz y Premiere Vitória vs Bragantino 5.30 p. m. Fanatiz y SporTV Sao Paulo vs Fluminense 7.30 p. m. Fanatiz y Globo

Partidos de hoy por la Liga AUF Uruguaya

Partido Horario Canal Boston River vs Maldonado 2.30 p. m. Disney+ Peñarol vs Cerro Largo 2.30 p. m. Disney+ Progreso vs Montevideo City 2.30 p. m. Disney+

Partidos de hoy por la UEFA Champions League Femenina