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Partidos de hoy, jueves 19 de noviembre: programación, horarios y dónde ver fútbol gratis
Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, jueves 19 de noviembre. Se nos vienen encuentros por el Mundial Sub-17, Champions League Femenina y más.
Este jueves 19 de noviembre se llevarán a cabo interesantes encuentros por las ligas internacionales, como el inicio del Mundial Sub-17, Brasileirao, la Liga de Uruguay y una fecha más de la UEFA Champions League Femenina. Revisa acá la programación de los partidos de hoy.
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Partidos de hoy por el Mundial Sub-17
|Partido
|Horario
|Canal
|Francia vs Haití
|8.00 a. m.
|Antena Play y Fox Sports 2
|Nueva Caledonia vs Ecuador
|8.00 a. m.
|DSports 2 y DGO
|Corea del Sur vs Uganda
|8.30 a. m.
|DAZN
|Arabia Saudita vs Uruguay
|9.00 a. m.
|DSports y DGO
|Mozambique vs Dinamarca
|10.00 a. m.
|DAZN
|Qatar vs Panamá
|10.30 a. m.
|DAZN
|Argentina vs Australia
|11.00 a. m.
|DSports+ y DGO
|Egipto vs Grecia
|11.00 a. m.
|DAZN
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Partido
|Horario
|Canal
|Vasco vs Internacional
|5.30 p. m.
|Fanatiz y Premiere
|Vitória vs Bragantino
|5.30 p. m.
|Fanatiz y SporTV
|Sao Paulo vs Fluminense
|7.30 p. m.
|Fanatiz y Globo
Partidos de hoy por la Liga AUF Uruguaya
|Partido
|Horario
|Canal
|Boston River vs Maldonado
|2.30 p. m.
|Disney+
|Peñarol vs Cerro Largo
|2.30 p. m.
|Disney+
|Progreso vs Montevideo City
|2.30 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la UEFA Champions League Femenina
|Partido
|Horario
|Canal
|Austria Wien vs Bayern
|12.45 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
|Paris FC vs Koge
|12.45 p. m.
|Disney+
|Arsenal vs Olympique de Lyon
|3.00 p. m.
|ESPN 5 y Disney+
|Barcelona vs Servette
|3.00 p. m.
|Disney+
|Benfica vs AS Roma
|3.00 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
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