Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 podrían experimentar una importante transformación. La CONMEBOL analiza implementar un formato inspirado en la Liga de Naciones de la UEFA, con una novedad que cambiaría el atractivo de la competición: además de luchar por la clasificación a la Copa del Mundo, las diez selecciones de la región competirían por un título oficial. La iniciativa fue revelada por Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

CONMEBOL prepara un cambio histórico en las Eliminatorias 2030: nuevo formato al estilo Liga de Naciones

El propio Ignacio Alonso adelantó algunos detalles de este proyecto y dejó una declaración que generó repercusión en el fútbol sudamericano. "Es una nueva era, con una renovación de la ilusión. La próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, estilo Liga de Naciones, compitiendo por un título", manifestó el dirigente en diálogo con 'Carve Deportiva'. Sus palabras abrieron el debate sobre cómo se organizará el próximo proceso clasificatorio.

Se anuncia la posibilidad de crear la Liga de Naciones como parte de las Eliminatorias 2030.

¿Cómo se jugaría esta nueva competición? La propuesta que se viene difundiendo contempla mantener el sistema tradicional de las Eliminatorias: diez selecciones enfrentándose todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, durante 18 jornadas. La diferencia estaría en que el equipo que termine en el primer lugar no solamente celebraría su clasificación mundialista, sino que también sería reconocido como campeón de la Liga de Naciones CONMEBOL. Por ahora, no se ha oficializado un reglamento definitivo ni se han confirmado otros detalles del torneo.

La iniciativa también responde a una situación particular: Argentina, Uruguay y Paraguay tienen asegurada su presencia en el Mundial 2030 por ser anfitriones de la cita centenaria, junto a España, Portugal y Marruecos. Por ello, la intención sería mantener a las diez selecciones sudamericanas compitiendo por un objetivo deportivo, incluso a aquellas que ya cuentan con su boleto mundialista. La propuesta todavía debe ser discutida y ratificada por los organismos correspondientes.

Selección peruana buscará su boleto a la Copa del Mundo 2030. Foto: FPF.

¿Qué le espera a la selección peruana para volver al Mundial 2030?

Para la selección peruana, este posible cambio representa un nuevo desafío en su objetivo de regresar a una Copa del Mundo, luego de quedarse fuera de Qatar 2022 y Norteamérica 2026. En el escenario de mantener el Mundial con 48 participantes, Sudamérica tendría tres cupos y medio adicionales para disputar entre las siete selecciones que no son anfitrionas. Por ello, Perú tendría que luchar por uno de los tres boletos directos o alcanzar el repechaje intercontinental. Sin embargo, la distribución definitiva dependerá de la decisión de la FIFA sobre una posible ampliación excepcional del Mundial 2030 a 64 equipos.