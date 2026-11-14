Próximo partido de la selección peruana: ¿Cuándo vuelve a jugar la ‘Bicolor’ por amistoso?

La selección peruana logró vencer por 2-0 a Bolivia en su último amistoso internacional disputado en el Estadio Alejandro Villanueva. El equipo dirigido por el DT Mano Menezes sigue sus preparativos para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas 2030. Por ello, aquí te contamos cuándo y contra quién será el próximo partido de la ‘Bicolor’.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú por amistoso internacional?

El siguiente compromiso de la selección peruana será ante su similar de Panamá. Este partido está programado para disputarse el 9 de diciembre y tendrá como atractivo el primer compromiso de la ‘Bicolor’ en ciudades de altura.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) tiene como objetivo probar la estrategia de jugar a la altura de Cusco para sacar una ventaja deportiva ante los rivales más exigentes de Conmebol. De esta forma, el escenario elegido es el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado a más de 3.000 m s. n. m.

Mano Menezes sumó su segundo triunfo con la selección peruana.

Este partido también servirá para que el técnico Mano Menezes pueda seguir ampliando su universo de jugadores convocables para los próximos partidos y poder probar variantes en su esquema táctico. De esta forma, se prevé que la convocatoria esté integrada con varios jugadores del torneo local.

¿A qué hora juega Perú vs Panamá?

Según informó la FPF, el partido de Perú vs Panamá se disputará desde las 6.00 p. m. (hora peruana). De igual forma, aquí te dejamos los horarios para el resto de los países.

Perú, Colombia y Ecuador: 6.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 8.00 p. m.

México y Centroamérica: 5.00 p. m.

Estados Unidos: 6.00 p. m. (Washington DC, Miami y Nueva York) y 3.00 p. m. (Los Ángeles).

España: 1.00 a. m. (del día siguiente).

¿Dónde ver el próximo partido de Perú vs Panamá?

La transmisión del próximo amistoso internacional de Perú vs Panamá estará disponible EN VIVO y EN DIRECTO por Bicolor+ Premium y por la señal abierta de América TV (canal 4) para todo el territorio nacional.