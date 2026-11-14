Mauro Cantoro respaldó a Menezes por no poner a Francesco Andrealli: "Entiendo que no lo haya puesto"

La selección peruana consiguió un importante triunfo ante Bolivia, que volvió a alegrar a más de un hincha de la Bicolor. Sin embargo, el rendimiento del equipo sigue generando dudas en algunos aficionados. Por ello, la presencia de nuevos nombres que empiezan a integrar el equipo dirigido por Mano Menezes despierta ilusión entre los seguidores. Uno de ellos es Francesco Andrealli, futbolista que ya sabe lo que es representar a Perú en las divisiones menores y que fue convocado para este encuentro. No obstante, no tuvo minutos, lo que generó decepción en muchos hinchas.

Ante este contexto, uno de los que se pronunció fue Mauro Cantoro. El 'Toro', durante una reciente edición del programa Denganche, no dudó en respaldar a Menezes por no darle minutos al joven futbolista en Matute. Aunque reconoció que le habría gustado verlo jugar, señaló que comprende que el técnico brasileño lo haya convocado para que pudiera compartir con el grupo y estar cerca de sus compañeros.

" Por más que me hubiese encantado verlo, entiendo que Menezes no haya puesto a Andrealli . Inventamos toda una historia, pero quizás el entrenador solo lo citó para tenerlo de cerca y que esté con el grupo porque sabía que ahora no iba a jugar. Le doy la derecha a Menezes. Más grave es que Maxloren solo haya jugado 20 minutos", expresó el ex Universitario.

Francesco Andrealli represento a Perú en las divisiones menores

De esta manera, Cantoro manifestó su postura ante los recientes cuestionamientos que viene recibiendo el DT de la Bicolor por hacer que el futbolista ítalo-peruano viaje desde tan lejos hasta nuestro país para finalmente no darle minutos en el terreno de juego.

¿Qué dijo Francesco Andrealli tras no tener minutos con la selección peruana?

El volante se mostró contento por formar parte de la lista, resaltando que trabajará mucho para seguir teniendo llamados. “Mano Menezes me dijo que tengo que seguir trabajando y quedarme tranquilo, que me van a dar minutos con tranquilidad. Ayer jugamos bien ante Bolivia y aprovechamos bien nuestras ocasiones. Creo que sí me van a convocar (contra Panamá), hablaremos con mi club y ojalá espero que me convoquen”.