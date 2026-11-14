Henry Quinteros destacó a futbolista de la selección peruana tras triunfo ante Bolivia: "Distinto"

La selección peruana de fútbol se impuso por 2-0 a su similar de Bolivia en el amistoso internacional disputado el último viernes por la fecha FIFA de noviembre. Con goles de Gianluca Lapadula y Maxloren Castro, la ‘Bicolor’ consiguió su segundo triunfo en lo que va de la era Mano Menezes y espera cerrar el año de la mejor forma. Tras el final del partido en Matute, el exfutbolista Henry Quinteros no dudó en destacar a uno de los futbolistas del combinado patrio.

Henry Quinteros destacó a futbolista de la selección peruana tras triunfo ante Bolivia

Durante la última emisión del programa ‘L1 Radio’, el popular ‘Pato’ elogió el rendimiento de Erinson Ramírez ante ‘La Verde’. El extremo de 28 años, quien hizo su debut oficial con la ‘Bicolor’, fue uno de los valores más altos en el esquema de Perú desde su ingreso al campo de juego, lo cual fue bien reconocido por Quinteros, quien no dudó en resaltar sus cualidades y atrevimiento con la pelota.

Asimismo, el exjugador y referente de Alianza Lima explicó los posibles motivos por los cuales el DT brasileño habría optado por Erinson Ramírez y dejar sin minutos a otros jugadores como Luis Iberico y Francesco Andrealli.

"Para mí, la decisión de ponerlo a (Erinson) Ramírez, que lo vio durante esos días de entrenamiento, a veces esa decisión de los técnicos es porque los días anteriores lo vio (mejor). Tiene algo distinto", dijo.

Perú venció 2-0 a Bolivia

De esta manera, Henry Quinteros dejó en claro que Erinson Ramírez aprovechó la oportunidad que le brindó Mano Menezes y demostró que puede ser una alternativa interesante para la selección peruana. Ahora, el extremo tendrá el reto de mantener este nivel y convencer al estratega brasileño de seguir considerándolo en las próximas convocatorias de la ‘Bicolor’.

Próximo partido de la selección peruana

La selección peruana cerrará el 2026 afrontando un último amistoso internacional con su similar de Panamá. El encuentro está pactado para el próximo miércoles 9 de diciembre a las 6.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco.