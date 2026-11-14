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Mano Menezes, DT de Perú, rompió su silencio tras lesión de Gianluca Lapadula: "Leve"

El técnico de la selección peruana se refirió al estado físico del delantero luego de ser sustituido por molestias durante el amistoso disputado en Matute.

Eduardo Chirinos
Mano Menezes habló sobre el estado físico de Gianluca Lapadula
Mano Menezes habló sobre el estado físico de Gianluca Lapadula | Foto: Composición Líbero
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La selección peruana volvió a celebrar un triunfo en la era de Mano Menezes al derrotar por 2-0 en la víspera a su similar de Bolivia en Matute. No obstante, no todo fue alegría en la ‘Bicolor’, pues las alarmas se encendieron luego que Gianluca Lapadula terminó saliendo del campo por una molestia en el muslo izquierdo. Al respecto, el estratega brasileño rompió su silencio y habló sobre la situación de ‘Lapagol’.

Próximo partido de la selección peruana: ¿Cuándo vuelve a jugar la ‘Bicolor’ por amistoso?

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Mano Menezes, DT de Perú, rompió su silencio tras lesión de Gianluca Lapadula

En conferencia de prensa tras el partido ante ‘La Verde’, el entrenador de la Blanquirroja señaló que, por el momento, no se tiene un diagnóstico exacto sobre la magnitud de la dolencia de Lapadula; sin embargo, expresó su confianza en que el futbolista no tenga algún problema de consideración tras escuchar sus declaraciones posterior al compromiso.

"En cuanto a Lapadula, me parece algo leve porque oí su opinión en la zona mixta. No tenemos examen (médico) no tenemos nada para fundamentar. Es un jugador que probablemente tenga un conocimiento de sí para hablar eso", manifestó Menezes.

Gianluca Lapadula

Gianluca Lapadula se retiró lesionado del Perú vs Bolivia.

De esta manera, la situación de Gianluca Lapadula continúa siendo una incógnita, a la espera de que se le realicen los exámenes médicos correspondientes para conocer el alcance de su molestia. Mientras tanto, Mano Menezes espera que el delantero no presente una lesión de gravedad y pueda estar disponible para los próximos compromisos de Universitario y la selección peruana.

¿Qué dijo Gianluca Lapadula tras salir sentido del Perú vs Bolivia?

En declaraciones para L1 Max, Gianluca Lapadula fue consultado sobre cómo se encontraba luego del partido en Matute, a lo que el delantero respondió lo siguiente: "No sé si lesionado; sentí algo leve, una molestia y nada más", expresó sobre su cambio en el segundo tiempo al sentir dolencias en el muslo izquierdo.

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