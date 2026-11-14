Revelan fuerte situación de Gianluca Lapadula en Universitario tras lesión: "Preocupación"

Durante el partido de la selección peruana ante Bolivia, Gianluca Lapadula salió sentido y generó profunda preocupación entre los hinchas de Universitario de Deportes. El delantero ítalo-peruano es su goleador y si la lesión es de gravedad podría terminar perdiéndose los playoffs de la Liga 1 2026, perjudicando al plantel comandado por Fabián Bustos.

Como sabemos, el elenco merengue cuenta con el 'Bambino' para disputar las semifinales y, probablemente, finales del fútbol nacional, donde espera Alianza Lima. En ese sentido, el periodista Gustavo Peralta decidió informar sobre su estado de salud a través de una publicación en su cuenta oficial de 'X', plataforma social antes conocida como Twitter.

“ Gianluca Lapadula sintió un pequeño pinchazo en el muslo posterior izquierdo y pidió inmediatamente su cambio. Hoy será evaluado por el cuerpo médico para determinar realmente qué tiene. Hay preocupación en la ‘U’ ”, indicó el mencionado comunicador.

Así salió lesionado Gianluca Lapadula.

De esta forma, el delantero de la selección peruana ha encendido todas las alarmas en Universitario de Deportes y su futuro en la Liga 1 2026 dependerá de la gravedad de su lesión. En las próximas horas se confirmará si el 'Bambino' podrá jugar el último partido del Torneo Clausura y los playoffs.

Números de Gianluca Lapadula en Universitario

De momento, Gianluca Lapadula ha disputado 16 partidos con Universitario en el Torneo Clausura de la Liga 1, llegando a convertir nueve goles y brindando cuatro asistencias.