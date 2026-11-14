Mr. Peet cuestionó al ‘Kanté peruano’ pese a triunfo sobre Bolivia: “No me gustó”

La selección peruana de fútbol venció por 2-0 a su similar de Bolivia en un partido amistoso de fecha FIFA disputado el último viernes en Matute. Con goles de Gianluca Lapadula y Maxloren Castro, la 'Bicolor' consiguió su segunda victoria bajo el mando de Mano Menezes y espera cerrar el año con una nueva alegría dentro de un mes. Al respecto, el narrador deportivo Peter Arévalo, más conocido como 'Mr. Peet', brindó su análisis y apuntó sus dardos contra un miembro del combinado patrio.

Mr. Peet cuestionó al 'Kanté peruano' pese a triunfo de la selección sobre Bolivia

Durante la última emisión de su programa de YouTube 'Madrugol', el relator futbolístico cuestionó el desempeño de Oslimg Mora ante los bolivianos. Arévalo recordó que en más de una ocasión bautizó al futbolista de Sport Boys como el 'Kanté Peruano' por su buen presente en la 'Misilera'; sin embargo, no tuvo reparos en mencionar que su rendimiento ante 'La Verde no estuvo a la altura de las expectativas.

"Yo soy de los que más ha destacado a Oslimg Mora. Para algunos, caía en el exceso llamándolo el 'Kanté peruano' por la tremenda campaña que ha hecho en Boys. Hoy (ayer) a mí no me gustó el partido de Mora , pero eso no quita que sea buen jugador. De hecho que va a mejorar, sí", manifestó Mr. Peet.

Mr. Peet cuestionó el rendimiento de Oslimg Mora ante Bolivia

De esta manera, Mr. Peet dejó en claro que, pese a su buen rendimiento durante la temporada con Sport Boys, Oslimg Mora todavía tiene aspectos por mejorar para consolidarse en la selección peruana. Ahora, el futbolista tendrá la oportunidad de reivindicarse y demostrar que puede ser una pieza importante en el esquema de Mano Menezes de cara a los próximos compromisos de la ‘Bicolor’.

¿Cuántos partidos lleva Oslimg Mora en la era de Mano Menezes?

Vale mencionar que Oslimg Mora lleva cinco partidos con la selección peruana en la era de Mano Menezes como director técnico. El jugador de 27 años participó en los duelos ante Estados Unidos, México, Canadá, Colombia y Bolivia. Justamente, su debut absoluto con la 'Blanquirroja' se dio ante el cuadro Altiplánico, el pasado 10 de octubre de 2021 en La Paz por las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022, bajo la dirección de Ricardo Gareca.