Mr. Peet elogió a dos jugadores de la selección peruana tras victoria ante Bolivia: "Madurez"

El narrador deportivo Peter Arévalo, más conocido como ‘Mr. Peet’, se pronunció tras el triunfo de la selección peruana por 2-0 ante su similar de Bolivia, por la fecha FIFA de noviembre. El relator futbolístico analizó el rendimiento de la ‘Bicolor’ ante ‘La Verde’ y no dudó en elogiar a dos futbolistas del combinado patrio tras el final del encuentro en el Estadio Alejandro Villanueva.

Mr. Peet elogió a dos jugadores de la selección peruana tras victoria ante Bolivia

Durante la última emisión de su programa en YouTube ‘Madrugol’, Mr. Peet dio sus impresiones sobre lo que fue el segundo triunfo de la selección peruana bajo el mando de Mano Menezes y destacó a dos jugadores en particular: estamos hablando de Rodrigo Vilca y Piero Magallanes. Para Arévalo, ambos futbolistas se han ganado un lugar en el abanico de alternativas que maneja el estratega brasileño de cara a los próximos partidos.

"Hoy Rodrigo Vilca fue titular en el equipo del Mano Menezes, hay mensajes que dan los técnicos. Hoy, para sacar a Rodrigo Vilca de la convocatoria, van a tener que hacer más y no solamente con los pies. Van a tener que poner un poquito más de ganas, un poquito más de huevos. Hoy vemos a Rodrigo Vilca de 27 años, que ha llevado esa madurez a Comerciantes Unidos", dijo.

"Piero Magallanes ya es un jugador permanentemente en la convocatoria del Mano Menezes. Difícilmente lo saquen de una convocatoria porque es buen jugador. Hoy (junto a Vilca) ya son jugadores que integran el pequeño universo de selección", añadió.

Mr. Peet elogió a Rodrigo Vilca y Piero Magallanes en la selección peruana

De esta manera, Mr. Peet dejó en claro que Rodrigo Vilca y Piero Magallanes vienen aprovechando las oportunidades que les brinda Mano Menezes y empiezan a consolidarse como opciones para la selección peruana. Ahora, ambos futbolistas tendrán el desafío de mantener su buen rendimiento en sus respectivos clubes para seguir siendo considerados por el estratega brasileño en las próximas convocatorias de la 'Bicolor'.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

La 'Blanquirroja' cerrará el 2026 disputando un último amistoso internacional ante la selección de Panamá. El partido está programado para el miércoles 9 de diciembre a las 6.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco.