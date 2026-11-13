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Perú vs Bolivia por amistoso
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Argentina vs Uruguay por amistoso internacional

Partido de Perú vs. Bolivia EN VIVO: LINK GRATIS para ver el amistoso

Sigue la transmisión EN VIVO GRATIS del Perú vs Bolivia por amistoso internacional de fecha FIFA desde Matute.

Diego Medina
Perú

Perú

Bolivia

Perú vs. Bolivia EN VIVO ONLINE GRATIS por un partido amistoso internacional de fecha FIFA.
Perú vs. Bolivia EN VIVO ONLINE GRATIS por un partido amistoso internacional de fecha FIFA. | Foto: América TV

MOMENTOS DESTACADOS

19:29

Alineación de Perú

Gallese, López, Gruber, Noriega, Polo, Yotún, Mora, Vilca, Vidales, Magallanes y Gianluca Lapadula.

18:50

Alineación de Bolivia

Lampe, Morales, Cuellas, Terceros, Vaca, Nacif, Paniagua, Tomé de Araújo, López, Fernández y Rocha.

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MIRA AQUÍ Perú vs Bolivia EN VIVO GRATIS | HOY chocan vía América TV EN DIRECTO por amistoso internacional de fecha FIFA. Este compromiso tiene lugar en el estadio Alejandro Villanueva - Matute a partir de las 8.00 pm. hora local y puedes seguir el cotejo por internet a través de Libero.pe.

Colombia vs. Chile juegan EN VIVO HOY por un partido amistoso internacional de fecha FIFA.

PUEDES VER: Colombia vs. Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso

Perú vs. Bolivia EN VIVO HOY: transmisión del partido amistoso de fecha FIFA

19:57
13/11/2026

Jugadores se alistan para su salida

Los futbolistas están formándose para su ingreso al campo de Matute.

19:47
13/11/2026

Regular presencia de hinchas en Matute

Algunos aficionados asistieron para disfrutar este amistoso de la Bicolor ante Bolivia en Matute.

Perú vs Bolivia

19:46
13/11/2026

Jugadores terminan de calentar en Matute

Cada una de las selecciones ya culmina sus trabajos físicos en el campo de Matute.

19:29
13/11/2026

Alineación de Perú

Gallese, López, Gruber, Noriega, Polo, Yotún, Mora, Vilca, Vidales, Magallanes y Gianluca Lapadula.

19:00
13/11/2026

Así luce el camerino de Perú en Matute

Ya todo listo para el choque de Perú para el duelo ante Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva.

Perú

18:50
13/11/2026

Alineación de Bolivia

Lampe, Morales, Cuellas, Terceros, Vaca, Nacif, Paniagua, Tomé de Araújo, López, Fernández y Rocha.

Bolivia

18:24
13/11/2026

Hinchas comienzan a llegar a Matute

Aficionados de la Bicolor comienzan a llegar a Matute para presenciar el duelo entre Perú vs Bolivia.

18:24
13/11/2026

¿Dónde ver Perú vs Bolivia por internet?

Tienes la opción vía streaming mediante la plataforma de América TVGO.

17:33
13/11/2026

Últimos 5 partidos de Bolivia

  • Argentina 4-0 Bolivia (Amistoso 2026)
  • Bolivia 0-2 Paraguay (Amistoso 2026)
  • Bolivia 0-4 Argelia (Amistoso 2026)
  • Bolivia 0-4 Escocia (Amistoso 2026)
  • Irak 2-1 Bolivia (Repechaje Mundialista 2026)
17:31
13/11/2026

Últimos 5 partidos de Perú

  • Colombia 2-0 Perú (Amistoso 2026)
  • Canadá 2-0 Perú (Amistoso 2026)
  • México 1-1 Perú (Amistoso 2026)
  • Estados Unidos 4-1 Perú (Amistoso 2026)
  • Perú 1-3 España (Amistoso 2026)
16:42
13/11/2026

Árbitros para el partido amistoso entre Perú vs Bolivia

El árbitro principal para el partido de Perú vs Bolivia será Carlos Betancur, nacido en Colombia. En esta amistoso habrá VAR y estará a cargo de una terna colombiana.

15:59
13/11/2026

Mano Meneses debuta con Perú en Lima

Por primera vez desde que asumió la dirección técnica de la selección peruana, Mano Meneses se encontrará con un público limeño que no ve a la 'Bicolor' desde hace un año con dos meses, cuando cayó con Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias 2026.

15:06
13/11/2026

Entradas del partido amistoso entre Perú y Bolivia

Todavía quedan entradas para asistir al estadio Alejandro Villanueva y ver el partido de Perú vs Bolivia. Estos son los precios:

  • Norte: 49 soles
  • Sur: 49 soles
  • Oriente: 99 soles
  • Occidente: 139 soles

14:33
13/11/2026

Pronósticos del partido de Perú vs Bolivia

Aquí te mostramos las cuotas que ofrecen las casas de apuestas para el partido de Perú vs Bolivia:

  • Betsson: 1.75 (Perú), 3.40 (empate) y 4.65 (Bolivia)
  • Betano: 1.85 (Perú), 3.75 (empate) y 4.60 (Bolivia)
  • Bet365: 1.73 (Perú), 3.60 (empate) y 4.20 (Bolivia)
  • 1XBET: 1.81 (Perú), 3.70 (empate) y 5.05 (Bolivia)
  • Caliente: 1.79 (Perú), 3.45 (empate) y 4.30 (Bolivia)
  • Stake: 1.72 (Perú), 3.50 (empate) y 4.80 (Bolivia)
14:03
13/11/2026

Jean Ferrari respondió a DT de Bolivia

Jean Ferrari, director deportivo de la FPF, respondió a Óscar Villegas, DT de Bolivia, que aseguró que la selección peruana quiere copiar su modelo. “Tuve la oportunidad de escucharlo, lamento sus declaraciones, porque Bolivia en toda su historia ha ido solamente una vez al Mundial", dijo.

13:35
13/11/2026

Perú vs Bolivia: historial

En 54 enfrentamientos, Perú suma 27 victorias, Bolivia acumula 15 triunfos y 12 empates.


12:51
13/11/2026

Bajas confirmadas en Perú

Jairo Vélez, Marco Huamán y Wilder Cartagena no jugarán el amistoso ante Bolivia en Matute.

12:05
13/11/2026

¿Dónde ver Perú vs Bolivia?

El duelo será transmitido por América en señal abierta; además estará disponible en su plataforma América TVGO.

11:11
13/11/2026

Perú vs Bolivia: últimos enfrentamientos

  • Perú 2-0 Bolivia | Amistoso en 2025
  • Perú 3-1 Bolivia | Eliminatorias Mundial 2026
  • Bolivia 2-0 Perú | Eliminatorias Mundial 2026
  • Perú 1-0 Bolivia | Amistoso en 2022
  • Perú 3-0 Bolivia | Eliminatorias Qatar 2022
10:29
13/11/2026

Once probable de Bolivia

Carlos Lampe, Yomar Rocha, Efraín Morales, Diego Arroyo, Fabricio Quaglio, Héctor Cuéllar, Robson Matheus, Ramiro Vaca, Roberto Fernández, Miguel Terceros y Moisés Paniagua.

09:53
13/11/2026

Posible alineación de Perú

Pedro Gallese, Matías Lazo, Fabio Gruber, Erick Noriega, Marcos López, Oslimg Mora, Francesco Andrealli, Yoshimar Yotún, Andy Polo, Maxloren Castro y Gianluca Lapadula.

09:03
13/11/2026

¿A qué hora juega Perú vs Bolivia?

Este partido amistoso se juega a partir de las 20.00 hora peruana y 21.00 en territorio boliviano.

09:00
13/11/2026

Bienvenidos a la cobertura del partido

Perú se enfrenta a Bolivia por amistoso a internacional en Matute. Sigue toda la antesala y principales incidencias a través de Libero.pe.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Coordinador Web en Líbero.

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