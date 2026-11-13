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Partido de Perú vs. Bolivia EN VIVO: LINK GRATIS para ver el amistoso
Sigue la transmisión EN VIVO GRATIS del Perú vs Bolivia por amistoso internacional de fecha FIFA desde Matute.
Perú
Bolivia
MOMENTOS DESTACADOS
Alineación de Perú
Gallese, López, Gruber, Noriega, Polo, Yotún, Mora, Vilca, Vidales, Magallanes y Gianluca Lapadula.
Alineación de Bolivia
Lampe, Morales, Cuellas, Terceros, Vaca, Nacif, Paniagua, Tomé de Araújo, López, Fernández y Rocha.
MIRA AQUÍ Perú vs Bolivia EN VIVO GRATIS | HOY chocan vía América TV EN DIRECTO por amistoso internacional de fecha FIFA. Este compromiso tiene lugar en el estadio Alejandro Villanueva - Matute a partir de las 8.00 pm. hora local y puedes seguir el cotejo por internet a través de Libero.pe.
Perú vs. Bolivia EN VIVO HOY: transmisión del partido amistoso de fecha FIFA
Jugadores se alistan para su salida
Los futbolistas están formándose para su ingreso al campo de Matute.
Regular presencia de hinchas en Matute
Algunos aficionados asistieron para disfrutar este amistoso de la Bicolor ante Bolivia en Matute.
Jugadores terminan de calentar en Matute
Cada una de las selecciones ya culmina sus trabajos físicos en el campo de Matute.
Alineación de Perú
Gallese, López, Gruber, Noriega, Polo, Yotún, Mora, Vilca, Vidales, Magallanes y Gianluca Lapadula.
Así luce el camerino de Perú en Matute
Ya todo listo para el choque de Perú para el duelo ante Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva.
Alineación de Bolivia
Lampe, Morales, Cuellas, Terceros, Vaca, Nacif, Paniagua, Tomé de Araújo, López, Fernández y Rocha.
Hinchas comienzan a llegar a Matute
Aficionados de la Bicolor comienzan a llegar a Matute para presenciar el duelo entre Perú vs Bolivia.
¿Dónde ver Perú vs Bolivia por internet?
Tienes la opción vía streaming mediante la plataforma de América TVGO.
Últimos 5 partidos de Bolivia
- Argentina 4-0 Bolivia (Amistoso 2026)
- Bolivia 0-2 Paraguay (Amistoso 2026)
- Bolivia 0-4 Argelia (Amistoso 2026)
- Bolivia 0-4 Escocia (Amistoso 2026)
- Irak 2-1 Bolivia (Repechaje Mundialista 2026)
Últimos 5 partidos de Perú
- Colombia 2-0 Perú (Amistoso 2026)
- Canadá 2-0 Perú (Amistoso 2026)
- México 1-1 Perú (Amistoso 2026)
- Estados Unidos 4-1 Perú (Amistoso 2026)
- Perú 1-3 España (Amistoso 2026)
Árbitros para el partido amistoso entre Perú vs Bolivia
El árbitro principal para el partido de Perú vs Bolivia será Carlos Betancur, nacido en Colombia. En esta amistoso habrá VAR y estará a cargo de una terna colombiana.
Mano Meneses debuta con Perú en Lima
Por primera vez desde que asumió la dirección técnica de la selección peruana, Mano Meneses se encontrará con un público limeño que no ve a la 'Bicolor' desde hace un año con dos meses, cuando cayó con Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias 2026.
Entradas del partido amistoso entre Perú y Bolivia
Todavía quedan entradas para asistir al estadio Alejandro Villanueva y ver el partido de Perú vs Bolivia. Estos son los precios:
- Norte: 49 soles
- Sur: 49 soles
- Oriente: 99 soles
- Occidente: 139 soles
Pronósticos del partido de Perú vs Bolivia
Aquí te mostramos las cuotas que ofrecen las casas de apuestas para el partido de Perú vs Bolivia:
- Betsson: 1.75 (Perú), 3.40 (empate) y 4.65 (Bolivia)
- Betano: 1.85 (Perú), 3.75 (empate) y 4.60 (Bolivia)
- Bet365: 1.73 (Perú), 3.60 (empate) y 4.20 (Bolivia)
- 1XBET: 1.81 (Perú), 3.70 (empate) y 5.05 (Bolivia)
- Caliente: 1.79 (Perú), 3.45 (empate) y 4.30 (Bolivia)
- Stake: 1.72 (Perú), 3.50 (empate) y 4.80 (Bolivia)
Jean Ferrari respondió a DT de Bolivia
Jean Ferrari, director deportivo de la FPF, respondió a Óscar Villegas, DT de Bolivia, que aseguró que la selección peruana quiere copiar su modelo. “Tuve la oportunidad de escucharlo, lamento sus declaraciones, porque Bolivia en toda su historia ha ido solamente una vez al Mundial", dijo.
Perú vs Bolivia: historial
En 54 enfrentamientos, Perú suma 27 victorias, Bolivia acumula 15 triunfos y 12 empates.
Bajas confirmadas en Perú
Jairo Vélez, Marco Huamán y Wilder Cartagena no jugarán el amistoso ante Bolivia en Matute.
¿Dónde ver Perú vs Bolivia?
El duelo será transmitido por América en señal abierta; además estará disponible en su plataforma América TVGO.
Perú vs Bolivia: últimos enfrentamientos
- Perú 2-0 Bolivia | Amistoso en 2025
- Perú 3-1 Bolivia | Eliminatorias Mundial 2026
- Bolivia 2-0 Perú | Eliminatorias Mundial 2026
- Perú 1-0 Bolivia | Amistoso en 2022
- Perú 3-0 Bolivia | Eliminatorias Qatar 2022
Once probable de Bolivia
Carlos Lampe, Yomar Rocha, Efraín Morales, Diego Arroyo, Fabricio Quaglio, Héctor Cuéllar, Robson Matheus, Ramiro Vaca, Roberto Fernández, Miguel Terceros y Moisés Paniagua.
Posible alineación de Perú
Pedro Gallese, Matías Lazo, Fabio Gruber, Erick Noriega, Marcos López, Oslimg Mora, Francesco Andrealli, Yoshimar Yotún, Andy Polo, Maxloren Castro y Gianluca Lapadula.
¿A qué hora juega Perú vs Bolivia?
Este partido amistoso se juega a partir de las 20.00 hora peruana y 21.00 en territorio boliviano.
Bienvenidos a la cobertura del partido
Perú se enfrenta a Bolivia por amistoso a internacional en Matute. Sigue toda la antesala y principales incidencias a través de Libero.pe.
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