Alineaciones Perú vs Bolivia: el imponente once de Mano Menezes para ganar en Matute

Todo listo para el amistoso internacional entre la selección peruana y su similar de Bolivia, por la fecha FIFA de noviembre. Ambos equipos medirán fuerzas este viernes 13 en Matute, como parte de sus preparaciones con miras a las Eliminatorias al Mundial 2030. En esta nota te brindamos las posibles alineaciones de ambas escuadras, en un partido que promete emociones de inicio a fin.

Posible alineación de Perú

Pedro Gallese, Matías Lazo, Fabio Gruber, Erick Noriega, Marcos López, Oslimg Mora, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Andy Polo, Maxloren Castro y Gianluca Lapadula.

Para este encuentro, Mano Menezes alista varias modificaciones con respecto al último equipo que planteó en su gira por Norteamérica. Matías Lazo y Fabio Gruber se meterían a la línea defensiva en reemplazo de Marco Huamán y Renzo Garcés. Como se recuerda, el zaguero aliancista no fue convocado tras sufrir una fractura en la nariz en el partido ante Cienciano, mientras que el lateral blanquiazul llegó sentido a la Videna y el comando técnico optaría por no arriesgarlo.

El sector ofensivo también sufriría variantes. Maxloren Castro y Andy Polo arrancarían por los costados en reemplazo de Jairo Vélez y Piero Magallanes. Al igual que Huamán, el ecuatoriano nacionalizado peruano llegó sentido a esta convocatoria y no iniciaría las acciones. En tanto, el extremo de Sport Huancayo esperaría su turno desde el banquillo de suplentes.

Matías Lazo y Fabio Gruber se perfilan como titulares ante Bolivia

Cartagena, Mora y Yotún se encargarán de recuperar balones e hilvanar las acciones de cara al arco rival. Mientras que Gianluca Lapadula sería la única referencia en ataque.

Posible alineación de Bolivia

Carlos Lampe, Yomar Rocha, Efraín Morales, Diego Arroyo, Fabricio Quaglio, Héctor Cuéllar, Robson Matheus, Ramiro Vaca, Roberto Fernández, Miguel Terceros y Moisés Paniagua .

Sin duda, la principal novedad en el esquema de ‘La Verde’ será la ausencia de Guillermo Viscarra. El exarquero de Alianza Lima no fue convocado en esta ocasión debido a falta de actividad. Recordemos que ‘Billy’ se fue de Matute en julio del presente año en busca de nuevas oportunidades tras perder el titularato, pero hasta ahora no ha conseguido equipo.

De esta manera, Perú y Bolivia se preparan para protagonizar un nuevo enfrentamiento internacional, en el que ambos técnicos buscarán probar variantes y evaluar a sus jugadores. Mano Menezes y Óscar Villegas intentarán cerrar la fecha FIFA de noviembre con un resultado positivo en el Estadio Alejandro Villanueva.