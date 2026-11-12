¿Dónde ver el partido amistoso de Perú vs. Bolivia?

Las selecciones Perú vs. Bolivia juegan EN VIVO este viernes 13 de noviembre un partido amistoso internacional de fecha FIFA en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). Ambos países vienen acumulando varios resultados negativos en los últimos meses, por ello, darán lo mejor de sí en el campo de juego.

Desde que el técnico brasileño Mano Meneses tomó las riendas de la selección peruana solo ha conseguido una victoria frente Haití; asimismo, obtuvo dos empates y sufrió cinco derrotas. Por el lado de los bolivianos, luego de disputar el repechaje al Mundial 2026 no saben lo que es ganar, ya que han perdido sus cuatro partidos amistosos bajo el mando de Óscar Villegas.

¿Dónde ver Perú vs. Bolivia en territorio peruano?

Si estás en el territorio peruano quieres ver EN VIVO ONLINE GRATIS el partido de Perú vs. Bolivia, por un amistoso internacional de fecha FIFA, tendrás que sintonizar América TV, canal que se emite en todos los operadores de cables. Asimismo, su servicio de streaming América TV GO también emitirá este compromiso por internet.

¿Qué canal transmite el partido de Perú vs. Bolivia en suelo boliviano?

Para poder ver el partido amistoso entre Perú vs. Bolivia en todo el suelo boliviano tendrás que sintonizar el siguiente canal de transmisión: Unitel Televisión. Esta señal abierta posee los derechos de la Verde y también se podrá seguir EN VIVO ONLINE GRATIS vía streaming a través de la página web.

¿Cuándo fue el último partido de Perú vs. Bolivia?

El antecedente más reciente de un partido entre Perú vs. Bolivia fue en diciembre del año pasado, cuando la Bicolor era dirigida momentáneamente por el argentino Gerardo Ameli. Este amistoso internacional terminó con victoria de los Incas por 2-0 gracias a los goles de Piero Magallanes y Bassco Soyer, quienes volvieron a ser convocados para este choque.