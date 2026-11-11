Ecuador vs. Costa Rica: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido amistoso?

Ecuador vs. Costa Rica se enfrentan este viernes 13 de noviembre, desde el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, en un partido correspondiente a un amistoso internacional de fecha FIFA. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Ecuador vs. Costa Rica: horario del partido amistoso

Si los amistosos internacionales de la fecha FIFA te parecen interesantes y quieres ver el partido de Ecuador vs. Costa Rica, desde la altura de Quito, aquí te mostramos los horarios confirmados en los diferentes países:

México y Centroamérica: 6:00 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 7:00 p. m.

Estados Unidos: 7:00 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 4:00 p. m. (Los Ángeles)

Bolivia y Venezuela: 8:00 p. m.

Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:00 p. m.

España: 1:00 a. m. (del sábado 14)

¿Dónde ver Ecuador vs. Costa Rica?

Si quieres seguir EN VIVO ONLINE el partido de Ecuador vs. Costa Rica, por uno de los amistosos internacionales de esta nueva fecha FIFA, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

Ecuador: El Canal del Fútbol (ECDF)

Costa Rica: Repretel (canal 6) y Teletica (canal 7)

Ecuador vs. Costa Rica por un amistoso internacional de fecha FIFA

Después de tres años, las selecciones de Ecuador y Costa Rica volverán a verse las caras en una cancha de fútbol. El último antecedente entre ambos países se dio en junio de 2023, fecha en que la Tri derrotó por 3-1 a los Ticos en un interesante partido amistoso jugado en Pensilvania. Los goles del triunfo fueron anotados por Enner Valencia, Willian Pacho y Pedro Vite.

La selección ecuatoriana lleva tres encuentros bajo la dirección técnica del argentino Marcelo Gallardo, quien no ha conseguido victorias hasta el momento al perder con Corea del Sur (amistoso) y empatar con Japón y Panamá (Copa Kirín). Por su parte, Costa Rica viene disputando la Nations League de Concacaf y se está quedando fuera de los playoffs de la Liga A por estar fuera de los primeros puestos del grupo 1.