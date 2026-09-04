¡Confirmado! Marcelo Gallardo será técnico de Ecuador para las Eliminatorias al Mundial 2030

Marcelo Gallardo se convertirá en el nuevo entrenador de la selección de fútbol de Ecuador tras cerrarse un acuerdo total en el plano deportivo y económico con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). La información fue confirmada por el periodista especializado en el mercado de pases César Luis Merlo, quien ratificó el entendimiento definitivo entre las partes con un contrato por cuatro años que vinculará al estratega argentino con el combinado sudamericano para liderar el proceso hacia la Copa del Mundo de 2030.

El Muñeco, de 50 años, llega al banquillo tricolor como sucesor de Sebastián Beccacece, quien concluyó su etapa al frente del equipo tras la participación en la Copa Mundial de 2026. Esta designación marca un hito en la trayectoria profesional de Gallardo, dado que representará su primera experiencia al mando de un seleccionado nacional tras sus exitosos ciclos a nivel de clubes.

La negociación final fue encabezada por el presidente de la FEF, Francisco Egas, junto al entorno directo del entrenador y sus representantes. Tras resolver las diferencias económicas que se mantenían en discusión en las jornadas previas, el proyecto deportivo liderado por el técnico bonaerense quedó completamente estructurado de cara a los próximos retos oficiales del fútbol ecuatoriano.

El calendario inmediato no dará demasiado margen de espera para el nuevo cuerpo técnico, ya que Ecuador encarará una gira internacional por el continente asiático durante la fecha FIFA de septiembre. El estreno oficial de Gallardo en el banquillo tricolor está programado para el jueves 24 de septiembre frente a Corea del Sur en el Estadio Suwon World Cup, escenario donde el estratega tendrá su primera toma de contacto en cancha.

Posteriormente, la delegación ecuatoriana se trasladará a Japón para medirse ante la selección local en la ciudad de Yokohama el jueves 1 de octubre. La travesía por territorio asiático finalizará el lunes 5 de octubre con un tercer compromiso de preparación, cuyo rival saldrá del cruce entre las selecciones de Panamá y Nueva Zelanda.

De este modo, Marcelo Gallardo dispondrá de una ventana de tres encuentros amistosos en su primera concentración para evaluar al plantel y plasmar su idea de juego. Este recorrido servirá como base de preparación de cara a los grandes objetivos de su ciclo: la Copa América 2028 y las Clasificatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2030.