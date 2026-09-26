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¿A qué hora juega Portugal vs Noruega y dónde ver partido de la UEFA Nations League?

Revisa a qué hora y dónde ver el partido Portugal vs Noruega por la segunda jornada de la UEFA Nations League 2026/27, este domingo 27 de septiembre.

Francisco Esteves
Portugal vs Noruega por la Nations League.
Portugal vs Noruega por la Nations League. | Foto: Composición Líbero.
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Hay un partidazo por la fecha FIFA de septiembre. No te pierdas el partido Portugal vs Noruega por la segunda jornada del Grupo D de la UEFA Nations League, en el Ullevaal de Oslo. A continuación, te contamos cuándo, a qué hora y dónde podrás ver el emocionante duelo que enfrentará a dos máquinas como Cristiano Ronaldo y Erling Haaland.

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¿Cuándo juega Portugal vs Noruega?

De acuerdo con la programación oficial de la UEFA Nations League, o Liga de Naciones por su traducción al español, el enfrentamiento entre ambas selecciones nacionales está programado para este domingo 27 de septiembre en Noruega. Ante cualquier cambio, aquí en Líbero te brindaremos la información de manera instantánea.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se encuentra jugando sus últimos partidos con la selección de Portugal.

¿A qué hora juega Portugal vs Noruega?

Te brindamos el horario dependiendo de tu país:

  • México y Centroamérica: 12.45 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 1.45 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 2.45 p. m.
  • Estados Unidos: 2.45 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 12.45 p. m. (Los Ángeles)
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3.45 p. m.
  • Inglaterra: 7.45 p. m.
  • España: 8.45 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Portugal vs Noruega?

La transmisión del partido entre las selecciones de Portugal y Noruega por la UEFA Nations League estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el partido totalmente online mediante la señal de Disney+, en caso cuentes con una suscripción pagada a la mencionada plataforma de streaming. Por último, aquí en Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias.

Portugal vs Noruega: posibles alineaciones

  • Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Renato Veiga, Rúben Dias, Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; y Cristiano Ronaldo.
  • Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, Fredrik Aursnes; Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Oscar Bobb, Erling Haaland y Antonio Nusa.
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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