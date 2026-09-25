Alianza Lima vs. Boca Juniors EN VIVO por la Noche Blanquiazul: horarios, canales y dónde comprar entradas

Alianza Lima se prepara para su segundo partido como parte de su preparación para la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Tras su gran partido contra Esquimo, que quedó 3-0 en el inicio de la Noche Blanquiazul, ahora las íntimas afrontarán un nuevo importante encuentro contra uno de los equipos con más hinchas de Argentina. Por ello, para que no te pierdas este gran compromiso, Diario Líbero te trae todos los detalles y la programación del encuentro.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Boca Juniors por Noche Blanquiazul?

El compromiso entre Alianza contra Boca por la Noche Blanquiazul está programado para este sábado 26 y se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Boca Juniors por Noche Blanquiazul?

Alianza Lima contra Boca Juniors se podrá seguir desde las 6.00 p. m. (hora peruana), por lo que, si te encuentras fuera del país y no sabes a qué hora juegan las blanquiazules, Diario Líbero te trae los horarios para otros países.

En México: 5.00 p. m.

En Colombia y Ecuador: 6.00 p. m.

En Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8.00 p. m.

En España: 1.00 a. m. del domingo 27 de septiembre.

Alianza Lima recibirá la visita de Boca Juniors

¿Dónde ver Alianza Lima vs Boca Juniors por Noche Blanquiazul?

El partido entre Alianza Lima y Boca Juniors por la Noche Blanquiazul Vóley 2026 podrá ser seguido a través de la señal abierta de América TV, por el Canal 4. Asimismo, los hinchas que prefieran verlo vía streaming tendrán la opción de acceder al encuentro mediante la plataforma América TV GO.

Entradas para Alianza Lima vs Boca Juniors por Noche Blanquiazul

Estos son los precios de las entradas para el partido entre Alianza Lima y Boca Juniors. Cabe señalar que los boletos podrán adquirirse a través de la plataforma Joinnus.