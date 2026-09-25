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Alianza Lima presentó a su plantel oficial para buscar el tetra en la Liga Peruana de Vóley 2026-27

¡Plantel cerrado! Previo al partido ante Esquimo de España, Alianza Lima presentó al equipo que buscará el tetracampeonato en la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

    Gary Huaman
    Alianza Lima presentó a su plantel oficial para la temporada 2026-27.
    Alianza Lima presentó a su plantel oficial para la temporada 2026-27. | Foto: captura/América TV
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    Alianza Lima acaba de presentar de manera oficial a su plantel que buscará el tetracampeonato en la Liga Peruana de Vóley 2026-27 en una temporada que tendrá muchas bajas, nuevas incorporaciones y en el que afrontará otra competición como el Mundial de Clubes de Vóley.

    Plantel de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

    Cuerpo técnico

    • Alejandro Schneider (DT), David Castellanos (Asistente), Gaspar Vicuña (Asistente), Luis Soto (Asistente), Luis Hernán (Estadista), Jorge Calderón (Fisioterapeuta) y Ezequiel Matias (Preparador físico).

    Armadora

    • Cristina Cuba Martínez y María Alejandra Marín.

    Opuesta

    • Taylor Fricano, Ioana Baciu y Daniela Bulaich.

    Punta

    • Sandra Ostos, Esmeralda Loroña, Nayeli Yábar y Ysabella Sánchez.

    Central

    • Diana de la Peña, Clarivett Yllescas, Flavia Montes y Allison Holland.

    Líbero

    • Esmeralda Sánchez y Zahira Quiñe.
    Gary Huaman
    AUTOR: Gary Huaman

    Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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