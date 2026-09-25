Alianza Lima presentó a su plantel oficial para buscar el tetra en la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Alianza Lima acaba de presentar de manera oficial a su plantel que buscará el tetracampeonato en la Liga Peruana de Vóley 2026-27 en una temporada que tendrá muchas bajas, nuevas incorporaciones y en el que afrontará otra competición como el Mundial de Clubes de Vóley.

Plantel de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Cuerpo técnico

Alejandro Schneider (DT), David Castellanos (Asistente), Gaspar Vicuña (Asistente), Luis Soto (Asistente), Luis Hernán (Estadista), Jorge Calderón (Fisioterapeuta) y Ezequiel Matias (Preparador físico).

Armadora

Cristina Cuba Martínez y María Alejandra Marín.

Opuesta

Taylor Fricano, Ioana Baciu y Daniela Bulaich.

Punta

Sandra Ostos, Esmeralda Loroña, Nayeli Yábar y Ysabella Sánchez.

Central

Diana de la Peña, Clarivett Yllescas, Flavia Montes y Allison Holland.

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