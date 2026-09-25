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Alianza Lima presentó a su plantel oficial para buscar el tetra en la Liga Peruana de Vóley 2026-27
¡Plantel cerrado! Previo al partido ante Esquimo de España, Alianza Lima presentó al equipo que buscará el tetracampeonato en la Liga Peruana de Vóley 2026-27.
Alianza Lima acaba de presentar de manera oficial a su plantel que buscará el tetracampeonato en la Liga Peruana de Vóley 2026-27 en una temporada que tendrá muchas bajas, nuevas incorporaciones y en el que afrontará otra competición como el Mundial de Clubes de Vóley.
Plantel de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026-27
Cuerpo técnico
- Alejandro Schneider (DT), David Castellanos (Asistente), Gaspar Vicuña (Asistente), Luis Soto (Asistente), Luis Hernán (Estadista), Jorge Calderón (Fisioterapeuta) y Ezequiel Matias (Preparador físico).
Armadora
- Cristina Cuba Martínez y María Alejandra Marín.
Opuesta
- Taylor Fricano, Ioana Baciu y Daniela Bulaich.
Punta
- Sandra Ostos, Esmeralda Loroña, Nayeli Yábar y Ysabella Sánchez.
Central
- Diana de la Peña, Clarivett Yllescas, Flavia Montes y Allison Holland.
Líbero
- Esmeralda Sánchez y Zahira Quiñe.
¡Vamos al Circo!
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