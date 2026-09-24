¿A qué hora juega Jamaica vs Guatemala y dónde ver partido por la CONCACAF Nations League?

Las selecciones de Jamaica y Guatemala se enfrentarán este viernes 25 de septiembre por la primera jornada de la CONCACAF Nations League. Ambos equipos buscarán iniciar con el pie derecho en el certamen con una victoria que les permita soñar con obtener un boleto a la Copa de Oro del 2027. En esta nota, te detallamos los horarios confirmados en los diferentes países, así como el canal de transmisión para ver EN VIVO este encuentro.

¿A qué hora juega Jamaica vs Guatemala por la CONCACAF Nations League?

El partido entre Jamaica y Guatemala por la fecha 1 de la CONCACAF Nations League está programado para las 7.00 p. m. (hora peruana) y se llevará a cabo en el National Stadium de Kingston. A continuación, te brindamos los horarios en los diferentes países de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos y España.

Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 9.00 p. m.

Guatemala: 6.00 p. m.

Jamaica: 7.00 p. m.

México y el resto de Centroamérica: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 8.00 p. m.

España: 2.00 a. m. del sábado 26 de septiembre.

¿Dónde ver EN VIVO Jamaica vs Guatemala?

En Perú y Sudamérica, este duelo no cuenta con una transmisión confirmada en canales de televisión o cadenas locales de cable. No obstante, podrás verlo EN VIVO ONLINE a través de la app de Concacaf o del canal oficial de Concacaf en YouTube.

Jamaica vs Guatemala por la CONCACAF Nations League

Jamaica vs Guatemala: ¿Cómo llegan ambos equipos?

La escuadra guatemalteca arranca una nueva etapa bajo la dirección técnica del mexicano Luis Fernando Tena, mientras los Reggae Boyz vuelven a la competencia oficial tras quedar fuera del Mundial 2026 en el repechaje del pasado mes de marzo.

En los últimos dos enfrentamientos, la bicolor se impuso a los jamaiquinos por 1-0 en la fase de grupos de la Copa de Oro 2025. Por su parte, no obstante, Jamaica se cobró la revancha en junio de ese mismo año por Eliminatorias.