Miguel Araujo reveló la diferencia entre hinchas de Sudamérica y Norteamérica: "Perdías y te aplaudían"

El defensa central de la selección peruana de fútbol, Miguel Araujo, se refirió a los trabajos que viene realizando la Bicolor en la ciudad de Orlando, Florida, previo a su primer partido por fecha FIFA ante Estados Unidos. Entre otros temas, el zaguero central de Sporting Cristal se animó a revelar la gran diferencia en cómo viven el fútbol los hinchas norteamericanos en comparación con los sudamericanos.

Miguel Araujo, defensa de Perú, expuso la gran diferencia entre los hinchas en Sudamérica y Norteamérica

En declaraciones a la prensa tras el último entrenamiento de la Blanquirroja, el defensor de 31 años señaló que, a diferencia de Perú, el resto de Sudamérica, en países como Estados Unidos los hinchas son mucho más tolerantes a las derrotas, incluso, confesó que en algunos pasajes de su etapa en la MLS, llegó a ser aplaudido por los aficionados pese a que perdían encuentros.

"Es Show. Todavía en los Estados Unidos, en los estadios lo toman como show. Algunas veces cuando estaba en Portland Timbers, me iba a otros estadios y tenían las tribunas de Dragon Ball y todas esas cosas que uno se sorprende. Por ahí se perdía un partido y la gente aplaudía, en cambio (en Sudamérica) pierdes un partido y ya te quieren matar", señaló entre risas.

Miguel Araujo se pronunció en la previa del partido ante Estados Unidos

¿Cómo es la convivencia entre los jugadores de la selección peruana?

Respecto al ambiente que se vive en la interna de la selección, Araujo indicó que existe un buen ánimo y grandes expectativas de sacar adelante este proceso con miras al Mundial 2030. Además, señaló que mantiene una buena compenetración con sus compañeros en la zaga central.

"El grupo lo siento muy bien, con buena actitud, con muy buena predisposición para todos los trabajos que estamos haciendo. Todas las parejas de centrales nos sentimos bien, hemos ido rotando. Garcés y yo, Barco o ahora que lo puso a Noriega, todos trabajaos de excelente manera", sostuvo.