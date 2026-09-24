MÁXIMA ALERTA en un Walmart de Fredericksburg: imágenes de vigilancia muestran a un hombre buscado por EXHIBIR UN ARMA

La policía de Fredericksburg solicita la colaboración del público para identificar a un hombre que, según las autoridades, exhibió un arma en un Walmart a principios de este mes. El incidente ocurrió el 9 de septiembre en el establecimiento ubicado en 1800 Carl D. Silver Parkway, y las imágenes de vigilancia ya fueron difundidas con la esperanza de que alguien pueda reconocerlo.

Según 7NEWS, "la policía de Fredericksburg pide la ayuda del público para identificar a un hombre que, según dicen, exhibió un arma en un Walmart a principios de este mes".

Autoridades difunden imágenes del sospechoso en Estados Unidos

En las fotografías publicadas por la policía, se observa al hombre vistiendo una camisa oscura y pantalones vaqueros ajustados de color azul claro. Además, las autoridades indicaron que el sospechoso se alejó del lugar conduciendo una camioneta de color oscuro, la cual también aparece en las imágenes difundidas. Este hecho ha generado preocupación entre los clientes del Walmart de Fredericksburg, quienes buscan respuestas tras lo ocurrido en Estados Unidos.

En las imágenes difundidas por la policía, se ve al sospechoso en una camioneta oscura, en la que habría huido.

Canal de denuncias para ayudar en la identificación

Las autoridades habilitaron varios canales para recibir información sobre este caso. Quienes reconozcan al hombre pueden comunicarse directamente con el departamento de policía al 540-373-3122. Asimismo, se pueden enviar denuncias anónimas mediante un mensaje de texto con la palabra "FPDtip" seguida de la denuncia al número 847-411, o a través de la aplicación oficial del Departamento de Policía de FPD. La colaboración ciudadana resulta clave para avanzar en esta investigación y dar con el paradero del sospechoso en Estados Unidos.