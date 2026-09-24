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Lanzamiento del GTA VI puede complicar a Alianza Lima y Universitario en el Torneo Clausura

El GTA VI está cerca de estrenarse y, aunque parezca de locos, especialistas indicaron que puede complicar a los clubes en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
Lanzamiento del GTA VI puede complicar a Alianza Lima y Universitario.
Lanzamiento del GTA VI puede complicar a Alianza Lima y Universitario. | Foto: Composición Líbero.
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Algo insólito está a punto de ocurrir a nivel mundial. En Estados Unidos existe una fuerte preocupación en la MLS, NBA y NFL por sus deportistas, ya que muchos son gamers y están esperando que salga el GTA VI, videojuego que está en desarrollo desde hace diez años y que promete ser el más vendido de la historia. Esto ha causado repercusión en la Liga 1, y especialistas del medio local se refirieron a cómo podría perjudicar a los futbolistas de Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y resto de clubes.

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Como sabemos, nunca antes había sucedido que el deporte corra riesgo por un tema de este estilo, pero eso se debe a que los jugadores de élite en años pasados no habían tenido una infancia rodeada de consolas como PlayStation o Xbox. Hoy en día muchos de los personajes más conocidos en el mundo del fútbol, y otras disciplinas, tienen entre 18 y 25 años, por lo que sí crecieron rodeados de este tipo de ambiente.

Por ello, en el programa 'Al Ángulo' de Movistar Deportes sacaron el tema a relucir, sobre todo cuando Diego Rebagliati hizo una contundente pregunta: “Ahora, ¿va a pasar lo mismo con los futbolistas del campeonato peruano? Porque la etapa de definición del torneo justo es en esos días (lanzamiento del GTA VI)”. Esto en referencia a que en Estados Unidos los deportistas andan más preocupados por el estreno de dicho videojuego antes que cumplir con sus responsabilidades.

De inmediato, el resto de panelistas indicó que todo va a depender de qué tan gamers sean los futbolistas de Alianza Lima, Universitario y resto de clubes de la Liga 1 2026. Asimismo, indicaron que el GTA VI es un juego que demanda muchas horas y te vuelve adicto en ocasiones, por lo que muchos deportistas jóvenes pueden centrarse en completarlo y de esta forma estarían dejando de lado los entrenamientos con sus respectivos cuerpos técnicos.

¿Cuándo sale el GTA VI?

De acuerdo con la información oficial, GTA VI podrá jugarse oficialmente el 19 de noviembre del 2026. Justo en esa fecha se irá definiendo la Liga 1 2026 debido a que se estarán disputando los playoffs. Por ello, existe cierta preocupación porque los jugadores más jóvenes de los diferentes planteles que sigan en competencia puedan distraerse.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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