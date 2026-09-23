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¿A qué hora juega Países Bajos vs Alemania y dónde ver partido de la UEFA Nations League?
Revisa a qué hora y dónde ver el partido entre las selecciones de Países Bajos vs. Alemania por la primera fecha de la UEFA Nations League.
En el histórico Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, se enfrentan Países Bajos vs Alemania por la primera jornada de la Fase de Grupos de la UEFA Nations League. Este cotejo significará los estrenos oficiales de Xavi Hernández y Jürgen Klopp en las selecciones neerlandesa y teutona, respectivamente, por lo que hay mucha expectativa por parte de la hinchada. A continuación, te contamos cuándo, a qué hora y dónde ver la transmisión del emocionante duelo de fútbol europeo.
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¿Cuándo juega Países Bajos vs Alemania?
De acuerdo con la programación oficial de la también denominada Liga de Naciones, por su traducción al español, el compromiso entre Países Bajos y Alemania se realizará el jueves 24 de septiembre. En caso de que la UEFA anuncie alguna modificación de último minuto, te lo informaremos al instante aquí, en el diario Líbero.
Xavi Hernández es DT de Países Bajos hasta 2030.
¿A qué hora juega Países Bajos vs Alemania?
Te brindamos el horario según tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 12.45 p. m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 1.45 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 2.45 p. m.
- Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 3.45 p. m.
- España: 8.45 p. m.
¿Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs Alemania?
La transmisión del partido entre Países Bajos y Alemania por la UEFA Nations League estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, cuentas con la opción de ver el encuentro totalmente online mediante la señal de Disney+, en caso de que cuentes con una suscripción a la conocida plataforma de streaming internacional.
Países Bajos vs Alemania: posibles alineaciones
- Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Teun Koopmeiners, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville, Brian Brobbey y Cody Gakpo. DT: Xavi Hernández.
- Alemania: Marc-André ter Stegen; Philipp Treu, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Joshua Kimmich, Felix Nmecha; Lennart Karl, Jamal Musiala, Kevin Schade; y Kai Havertz. DT: Jürgen Klopp.
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