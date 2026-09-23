Perú vs. Estados Unidos: el once tentativo de Mano Menezes para el amistoso FIFA

La selección peruana se enfrentará a Estados Unidos este sábado 26 de septiembre en el primer partido amistoso de fecha FIFA, ya que jugará un total de cuatro. En ese sentido, te brindamos a continuación el posible once inicial de Mano Menezes para dar la hora en territorio norteamericano y vencer a una de las naciones que disputó el último Mundial de la FIFA.

El director técnico brasileño ha probado a la mayoría de sus elementos en el campo, por lo que ya va analizando cuál será el equipo titular que salte al terreno de juego en Orlando, Florida, este fin de semana. Eso sí, recientemente la Bicolor dio una mala noticia debido a que la periodista Ana Lucía Rodríguez reveló un malestar en la rodilla que padece Oliver Sonne, quien recién entrenará a la par de sus compañeros dentro de dos días.

Por ello, probablemente no forme parte del once inicial de la selección peruana ante Estados Unidos. Mano Menezes tiene la obligación de cubrir el puesto del lateral derecho y Marco Huamán podría ser el encargado. Recordemos que el defensor viene rompiéndola en Alianza Lima y esta temporada ha sido de sus elementos más valiosos en lo que va de la Liga 1 2026.

Posible once de Perú vs. Estados Unidos

Pedro Gallese; Marcos López, Renzo Garcés, Miguel Araujo, Marco Huamán; Jesús Pretell, Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Jairo Vélez; Alex Valera y Gianluca Lapadula.

Lista oficial de convocados de la selección peruana.

Es importante precisar que la selección peruana sufrió un percance de último minuto, ya que Fabio Gruber fue desafectado debido a una molestia y en su lugar Mano Menezes llamó a Alfonso Barco para los cuatro amistosos de la Bicolor en la fecha FIFA. Recordemos que el cuadro nacional chocará con Estados Unidos, Canadá, México y Colombia. Todos los encuentros se disputarán en Norteamérica.

Perú vs. Estados Unidos: hora y dónde ver amistoso FIFA

El amistoso de fecha FIFA será este sábado 26 de septiembre a las 3.30 p. m. de Lima, Perú, y contará con transmisión de América TV para todo el territorio nacional. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto, totalmente online, con todas las incidencias y videos de los goles.