Perú vs Argentina EN VIVO por semifinales de Juegos Suramericanos: horarios, canales y alineaciones

Tras vencer a Panamá y asegurar el liderato de su grupo, la Selección Peruana sub 20 afrontará un nuevo desafío en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La Bicolor se medirá ante Argentina este miércoles 23 de septiembre por las semifinales del torneo. El encuentro se disputará en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, recinto que albergará los partidos correspondientes a la fase decisiva del fútbol masculino en esta competencia.

El duelo por un lugar en la gran final genera gran expectativa, debido a la importancia de que la Bicolor pueda alcanzar la última instancia de una competencia internacional. Por ello, para que no te pierdas ningún detalle de este partidazo, Diario Líbero te presenta todos los detalles y la programación del encuentro.

¿Cuándo juega Perú vs Argentina por los Juegos Suramericanos?

El esperado enfrentamiento entre Perú y Argentina se disputará este miércoles 23 de septiembre en el estadio Marcelo Bielsa, ubicado en Rosario, Argentina. El escenario deportivo cuenta con una capacidad aproximada para 45.000 espectadores.

¿A qué hora juega Perú vs Argentina por los Juegos Suramericanos?

En Perú, el duelo entre la Bicolor y Argentina está programado para las 8.00 a. m. de este miércoles 23 de septiembre. Los hinchas peruanos que se encuentren fuera del país también podrán seguir el encuentro en los siguientes horarios:

Costa Rica y México: 7.00 a. m.

7.00 a. m. Colombia y Ecuador: 8.00 a. m.

8.00 a. m. Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington D. C.): 9.00 a. m.

9.00 a. m. Bolivia, Venezuela y Chile: 9.00 a. m.

9.00 a. m. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10.00 a. m.

10.00 a. m. España: 3.00 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Argentina por los Juegos Suramericanos?

El duelo entre Perú y Argentina será transmitido EN VIVO por Movistar. Además, los seguidores de la Bicolor podrán estar al tanto de cada detalle del compromiso mediante el minuto a minuto que ofrecerá Diario Líbero.

Perú le ganó 2-1 a Panamá. Foto: Bicolor

Posibles alineaciones de Perú y Argentina por los Juegos Suramericanos

Para este compromiso, Perú saldría con los dos jugadores que nos dieron la victoria en el partido pasado contra Panamá, Gerson Castillo y Jonathan García. Se espera que estos jóvenes futbolistas puedan aparecer nuevamente en el marcador ante la albiceleste.

Perú : Fabrisio Mesías; Duham Ballumbrosio, Samuel Pereda, Jonathan García, Joaquín Verde; Jair Moretti, Lionel Herrera, Gerson Castillo, Piero Cari; Nicolás Rengifo y José María Mellán.

: Fabrisio Mesías; Duham Ballumbrosio, Samuel Pereda, Jonathan García, Joaquín Verde; Jair Moretti, Lionel Herrera, Gerson Castillo, Piero Cari; Nicolás Rengifo y José María Mellán. Argentina: Demian Talavera; Matías Satas, Nicolás Marcipar; Leandro Olima, Santiago Espíndola, Pedro Pascual, Facundo Carrizo; Felipe Esquivel, Uriel Ojeda, Facundo Jainikoski, Franco Domínguez.

Previa de Perú vs Argentina

La selección peruana llega a este compromiso luego de conseguir una importante victoria por 2-1 sobre Panamá. Con este resultado, la Bicolor alcanzó los seis puntos y se ubicó en la parte alta de su grupo, compartiendo el liderato con Chile.

En tanto, Argentina consiguió su clasificación tras igualar 1-1 frente a Venezuela. El empate significó un traspié para la Albiceleste antes de afrontar este importante desafío. Por ello, se espera un encuentro parejo, en el que Perú buscará mantener su buen momento y conseguir un nuevo triunfo.