Revelan dato clave sobre el futuro de Héctor Cúper en Universitario y mencionan a Fabián Bustos

Universitario de Deportes perdió 4-0 ante Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, cayendo al segundo lugar de la tabla de posiciones y corriendo el riesgo de perder el título. En ese sentido, muchos hinchas han pedido la salida inmediata de Héctor Cúper y recientemente filtraron información sobre el futuro del director técnico. Además, el nombre de Fabián Bustos salió a relucir.

Resulta que, días después del partido en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, el periodista Gustavo Peralta, durante la transmisión del programa 'Linkeados' en YouTube, brindó información respecto a qué sucederá con el entrenador de los merengues. Esto después de que la directiva le brindara su respaldo para la recta final de la temporada.

¿Qué sucederá con Héctor Cúper en Universitario?

“Esa declaración del sábado de Franco Velazco fue tajante, contundente al decir que no va a haber cambios. No se va a mover. Va a trabajar en el receso. Dio ese mensaje que se sostuvo domingo, lunes y no sé si se sostiene hoy martes. Es una verdad que están analizando y hoy están cuestionando. Bustos no ha recibido ningún llamado y está en otra cosa”, indicó el mencionado comunicador.

Héctor Cúper cuenta con el respaldo de la directiva.

De esta forma, confirmó que Fabián Bustos no está en los planes de Universitario de Deportes, al menos de momento, y la administración le ha dado el voto de confianza a Héctor Cúper. Sin embargo, la situación podría cambiar en las próximas semanas si el cuadro crema no levanta cabeza y comienza a alejarse del primer lugar en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

“En ese momento (derrota), sale y respalda. No sé si eso se sostenga por el momento interno que se vive. Hasta el día de hoy no ha habido una reunión del plantel con la administración. Son varias situaciones. Están midiendo la temperatura para ver en qué se ha equivocado Cúper o qué se puede corregir. La administración se reunió con algunos jugadores para conocer cómo ha trabajado en esto, una serie de cosas, que si ya lo estaban evaluando a Cúper, ahora lo van a evaluar más”, agregó Gustavo Peralta.