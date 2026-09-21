Revelan la reacción de Héctor Cúper tras polémicas declaraciones de Bryan Reyna: "Molestia"

En una tarde-noche para el olvido, Universitario cayó goleado por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso en Cusco, en un partido que marcó la reaparición de Bryan Reyna, quien tras el final del encuentro rompió su silencio y cuestionó fuertemente su falta de minutos en el cuadro Crema. Ahora, en las últimas horas se reveló cuál fue la reacción de Héctor Cúper al enterarse de las polémicas declaraciones del 'Picante' sobre su situación en la 'U'.

Héctor Cúper y su reacción tras las declaraciones de Bryan Reyna sobre su presente en la 'U'

Según información del periodista Gustavo Peralta Coello, las expresiones del atacante de 28 años no cayeron nada bien en el estratega argentino, quien se habría mostrado sumamente incómodo y hasta molesto al tomar conocimiento de sus quejas ante el poco protagonismo que tiene en el plantel.

"Entiendo que Héctor Cúper, cuando ve la declaración de Bryan Reyna, se entera, le hacen ver lo que dice Bryan Reyna. Le generó, entiendo, una molestia y ya seguramente hoy día o mañana hablarán en Campo Mar", señaló el comunicador para el programa 'Modo Fútbol'.

Bryan Reyna cuestionó fuertemente su poca participación en Universitario. Foto: L1 Max

Asimismo, Peralta Coello reveló que, tras sus polémicas declaraciones, Bryan Reyna abordó el bus de Universitario y permaneció ahí completamente solo durante un largo periodo, alejado de sus compañeros que se quedaron en el camerino para reflexionar sobre la apabullante derrota sufrida ante el 'Pedacito de Cielo'.

“El plantel se queda hasta las 10 de la noche en el vestuario conversando entre ellos. Cúper, según tengo entendido, habló poco y nada. El primer jugador que salió fue Bryan Reyna. Declara, se va al bus y se queda una hora solo, mientras todo el plantel en el vestuario”, añadió.

Ahora, la atención está puesta en lo que pueda suceder con Bryan Reyna en los próximos partidos de Universitario. Si bien todavía no existe una confirmación sobre una eventual sanción o separación, no se descarta que el técnico argentino tome alguna decisión respecto a su participación en los siguientes encuentros. Reyna deberá esperar para conocer si sus palabras tendrán consecuencias deportivas y si continuará teniendo oportunidades bajo las órdenes de Cúper.