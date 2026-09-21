Carvallo y su dura crítica a Héctor Cúper tras goleada de Garcilaso a la 'U': "No veo la mano del técnico"

Universitario de Deportes se encuentra en el ojo de la tormenta tras sufrir una dura derrota por 4-0 ante Deportivo Garcilaso, resultado con el cual perdió la punta del Torneo Clausura ante un rival directo y acortó su diferencia con el resto de equipos que luchan por los primeros lugares. A dichas críticas se sumó el exarquero José Carvallo, quien cuestionó el trabajo del profesor Héctor Cúper en tienda crema.

José Carvallo criticó el trabajo de Héctor Cúper en Universitario

Durante la última emisión del programa 'AL L1MITE', el exportero afirmó que, hasta el momento, el trabajo de Cúper no se ha visto reflejado en el plantel y señaló que Universitario ha dependido únicamente de individualidades o errores del rival para ganar sus partidos. En ese sentido, precisó que las falencias del equipo quedaron expuestas en la goleada a manos del cuadro cusqueño.

"En general, en el Torneo Clausura, la ‘U no ha jugado bien, no ha convencido. Tuvo tres triunfos seguidos a rivales que tenía que ganarles pero nunca cuajó en lo futbolístico. No veo la mano del técnico, ha tenido tiempo para trabajar en la primera pretemporada y no me llega a convencer en lo táctico", manifestó.

Universitario fue goleado por 4-0 en su visita a Deportivo Garcilaso

Pese a ello, José Carvallo indicó que Universitario continuará en la lucha por el ansiado tetracampeonato, aunque por un tema de garra y jerarquía más que por rendimiento futbolístico. El hoy comentarista deportivo confía en que la para del torneo local por la próxima fecha FIFA sirva para que el equipo pueda trabajar en lo táctico y llegar de la mejor forma a los próximos partidos.

Próximo partido de Universitario

Vale precisar que, tras el receso por los partidos amistosos de la selección peruana, Universitario volverá a jugar el próximo sábado 10 de octubre, cuando reciba en el Estadio Monumental de Ate a FBC Melgar, por la fecha 11 del Torneo Clausura. El duelo entre cremas y arequipeños está programado para las 7.00 p. m. (hora peruana).