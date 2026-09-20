Pablo Guede tomó drástica medida en Alianza Lima para la fecha FIFA: "Partirán de Matute"

Se viene el parón por los amistosos de la fecha FIFA y los equipos de la Liga 1 vienen preparando sus cronogramas para no perder el ritmo que han mostrado en el Torneo Clausura. Uno de ellos es Alianza Lima. Los blanquiazules, bajo la dirección técnica de Pablo Guede, han tomado una determinante medida para afrontar esta situación, en la que no habrá fútbol en el campeonato local.

¿Qué decisión tomó Alianza Lima para la fecha FIFA?

De acuerdo al periodista José Varela, los blanquiazules partirán hacia Cieneguilla, donde realizarán la concentración respectiva por diez días. Además, el hombre de prensa anunció que se realizarán trabajos de doble turno como una medida fuerte de Guede que no quiere perder el ritmo de competición.

"¡A CIENEGUILLA! Alianza Lima tendrá 10 días de concentración durante la fecha FIFA: trabajos a doble turno y partidos de preparación para encarar la recta final del torneo. Los íntimos partirán de Matute este jueves 24 y estarán concentrados en Cieneguilla hasta el 4 de octubre", dio a conocer Varela vía X.

Alianza Lima concentrará en Cieneguilla

Esta noticia alegró a los hinchas blanquiazules, quienes esperan que esta decisión tomada por Alianza los ayude de cara a la recta final de un Clausura que se encuentra muy apretado en los primeros lugares.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima por la Liga 1?

Es preciso señalar que Alianza Lima volverá a jugar en la Liga 1 recién el domingo 11 de octubre, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Su rival será Cusco FC, por lo que los íntimos deberán visitar la Ciudad Imperial en busca de los tres puntos.