Debate municipal de Lima: ¿a qué hora, dónde ver y qué partidos debatirán este lunes 21 de septiembre?

Las campañas electorales entran en su etapa decisiva con miras a la Alcaldía de Lima. Como parte de la recta final de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó un sorteo público para definir el orden de intervención de las 26 agrupaciones políticas. El esperado debate municipal se transmitirá en dos jornadas consecutivas, dividiendo a los participantes en grupos de 13 candidatos por noche.

¿A qué hora y dónde ver el debate para la Alcaldía de Lima del 21 de septiembre?

La jornada inaugural del debate municipal comenzará este lunes 21 de septiembre a las 8:00 p. m. El evento se llevará a cabo en el Auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), ubicado en San Borja.

La transmisión en vivo del debate se emitirá por la señal abierta de TVPerú, así como en las plataformas digitales y el canal oficial de YouTube del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La moderación estará a cargo de los reconocidos periodistas Alicia Retto y Omar Mariluz.

Partidos políticos que expondrán sus propuestas el lunes 21 de septiembre

Durante esta primera jornada del debate municipal de Lima, participará la mitad de los candidatos a la alcaldía. Siguiendo el orden determinado en el sorteo oficial del JNE, las agrupaciones que intervendrán en la mesa de discusión son:

Debate municipal de Lima

Batalla Perú : Samir Frank Quispe Caballero

: Samir Frank Quispe Caballero Partido Cívico Obras : Ricardo Belmont Cassinelli

: Ricardo Belmont Cassinelli Partido Democrático Somos Perú : Carlos Bruce Montes de Oca

: Carlos Bruce Montes de Oca Partido Morado : Victoria Betzabé La Cruz Garcés

: Victoria Betzabé La Cruz Garcés Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap) : Segundo Valdez Zavala

: Segundo Valdez Zavala Alianza para el Progreso (APP) : Elio Fernando Riera Garro

: Elio Fernando Riera Garro Partido Patriótico del Perú : Sandro Caller Gutiérrez

: Sandro Caller Gutiérrez Partido Demócrata Verde : Flor de María Hurtado Valdez

: Flor de María Hurtado Valdez Juntos por el Perú : Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar

: Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar Partido Político Pueblo Consciente : Luis Alberto Huette Tolentino

: Luis Alberto Huette Tolentino Ahora Nación : Susel Ana María Paredes Piqué

: Susel Ana María Paredes Piqué Podemos Perú : Daniel Belizario Urresti Elera

: Daniel Belizario Urresti Elera Coalición Transformadora Tierra Verde: Yehude Simon Munaro

Estructura y bloques del debate municipal de Lima

El debate se ha dividido en cuatro ejes temáticos orientados a responder las principales demandas de la ciudadanía, tales como la seguridad ciudadana, la infraestructura vial, el ordenamiento urbano y la prevención de desastres naturales. La dinámica establecida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contempla los siguientes bloques:

Presentación e ideario : Cada postulante dispondrá de 90 segundos para sintetizar su plan global de gestión para la metrópoli.

: Cada postulante dispondrá de 90 segundos para sintetizar su plan global de gestión para la metrópoli. Intercambio directo : Los candidatos a la alcaldía de Lima 2026 interactuarán en duplas y en una terna elegidas por sorteo para preguntar, responder y replicar, con un tiempo máximo de 3 minutos por grupo.

: Los candidatos a la alcaldía de Lima 2026 interactuarán en duplas y en una terna elegidas por sorteo para preguntar, responder y replicar, con un tiempo máximo de 3 minutos por grupo. Participación de la ciudadanía : En este bloque, los aspirantes darán respuesta a las inquietudes planteadas por la población mediante la iniciativa "Pregúntale a tu candidato", la cual recopiló casi cinco mil consultas vecinales. La sección se dividirá en dos bloques: el 3A (Pregunta ciudadana) y el 3B (Sin rodeos).

: En este bloque, los aspirantes darán respuesta a las inquietudes planteadas por la población mediante la iniciativa "Pregúntale a tu candidato", la cual recopiló casi cinco mil consultas vecinales. La sección se dividirá en dos bloques: el 3A (Pregunta ciudadana) y el 3B (Sin rodeos). Cierre: Cada representante político dispondrá de un minuto y medio adicional para dirigir unas palabras finales al electorado antes del término de la jornada.