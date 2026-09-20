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Sorteo La Tinka de HOY, domingo 20 de septiembre: a qué hora juega, pozo millonario y resultados
Sigue EN VIVO el sorteo de La Tinka de HOY, domingo 20 de septiembre y revisa los resultados del pozo millonario que supera los 29 millones de soles.
La suerte puede cambiar tu vida este domingo 20 de septiembre con un nuevo sorteo de La Tinka, cuyo pozo millonario supera los 29 millones de soles. Si vas a participar del popular juego, presta atención: aquí podrás conocer a qué hora juega, seguir el sorteo EN VIVO y revisar los resultados oficiales. ¿Habrá un nuevo millonario esta noche?
PUEDES VER: Resultados de La Tinka del miércoles 16 de septiembre: números ganadores del Pozo Millonario
¿Cuál es el pozo millonario de La Tinka de hoy?
El pozo millonario de La Tinka para HOY, domingo 20 de septiembre de 2026, es de S/29.006.916. El monto quedó acumulado luego de que nadie acertara los seis números en el sorteo del miércoles 16 de septiembre.
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