¿Se registró un TEMBLOR HOY en Perú? Revisa EN VIVO los últimos reportes, según IGP

Debido a que Perú está situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, se registran a diario y con mucha regularidad sismos en las diversas regiones. Este domingo 20 de septiembre, se está compartiendo un informe actualizado por parte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), que detalla la presencia o no de movimientos telúricos en el país. ¿Estás preparado ante un próximo evento sísmico?

¿Temblor en Perú HOY, domingo 20 de septiembre? Sigue el reporte del IGP EN VIVO 07:30 Bienvenidos En Líbero te mantenemos informado EN VIVO sobre los últimos reportes del IGP. Este domingo 20 de septiembre del 2026, por el momento, todavía no se ha registrado algún movimiento sísmico. AQUÍ las últimas actualizaciones.