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¿Se registró un TEMBLOR HOY en Perú? Revisa EN VIVO los últimos reportes, según IGP

Consulta EN VIVO el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre la presencia de algún movimiento sísmico hoy. ¿Hasta el momento se ha reportado alguno?

Melanni Miranda
¿Se reportó hoy algún temblor en Perú? Esto se sabe.
¿Se reportó hoy algún temblor en Perú? Esto se sabe. | Composición Líbero / Melanni Miranda
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Debido a que Perú está situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, se registran a diario y con mucha regularidad sismos en las diversas regiones. Este domingo 20 de septiembre, se está compartiendo un informe actualizado por parte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), que detalla la presencia o no de movimientos telúricos en el país. ¿Estás preparado ante un próximo evento sísmico?

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¿Temblor en Perú HOY, domingo 20 de septiembre? Sigue el reporte del IGP EN VIVO

07:30
20/9/2026

Bienvenidos

En Líbero te mantenemos informado EN VIVO sobre los últimos reportes del IGP. Este domingo 20 de septiembre del 2026, por el momento, todavía no se ha registrado algún movimiento sísmico. AQUÍ las últimas actualizaciones.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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