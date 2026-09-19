Municipalidad de San Juan de Lurigancho avanza obra de pistas y veredas: zona dejará de ser un arenal

San Juan de Lurigancho sigue transformándose y esta vez es el turno de la zona de Arenal Alto, ubicada en Juan Pablo II, donde se está realizando una obra de mejoramiento de pistas y veredas. Actualmente se ha concretado el 20% de avance y busca mejorar las condiciones de tránsito y el entorno urbano para las familias.

Este proyecto en SJL contempla la renovación de las principales vías de la zona, ya que de esta manera los vecinos podrán contar progresivamente con calles en mejores condiciones, dejando atrás las dificultades que generan las superficies llenas de tierra y arena.

La intervención también considera la construcción de veredas, rampas, pisos adoquinados y martillos. Estos trabajos permitirán mejorar el desplazamiento de peatones y facilitar el acceso a distintos puntos de la zona, incluyendo mejores condiciones para personas que utilizan sillas de ruedas, coches u otros medios de movilidad.

El proyecto en SJL contempla asfalto, veredas, rampas y pisos adoquinados.

Por otro lado, el proyecto incluye cerca de 1.200 metros cuadrados de nuevas áreas verdes, además de la plantación de árboles y arbustos. Con ello, se busca generar espacios más agradables para los vecinos y aportar al mejoramiento del entorno urbano y ambiental de Arenal Alto.

La obra también contempla la instalación de señalización, construcción de gradas, muros de concreto y otros trabajos complementarios que forman parte de la intervención integral. La municipalidad de San Juan de Lurigancho viene realizando una supervisión permanente para verificar el avance del proyecto.

La intervención incorporará áreas verdes, árboles y arbustos.

Con un avance del 20%, Arenal Alto comienza un proceso de transformación que apunta a dejar atrás su imagen para convertirse en un espacio con pistas, veredas, áreas verdes y mejores condiciones de transitabilidad. Cabe señalar que estas mejoras beneficiarán a los vecinos de Juan Pablo II.