Municipalidad de SJL inicia obra en beneficio de vecinos: nuevo asfalto, veredas, áreas verdes y señalización
En San Juan de Lurigancho se puso en marcha una importante obra que renovará las vías con asfalto, nuevas veredas, áreas verdes, árboles y señalización.
La Municipalidad de San Juan de Lurigancho (SJL) inició una nueva obra en Arenal Alto de Juan Pablo II, una intervención que busca transformar las calles y brindar mejores condiciones de tránsito y seguridad para los vecinos de esta zona alta del popular distrito de Lima.
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Como parte del proyecto, se contempla la colocación de más de 7 mil metros cuadrados de nuevo asfalto, lo que permitirá renovar las vías y facilitar el desplazamiento de vehículos y peatones. La intervención forma parte de las obras destinadas a mejorar la infraestructura vial y la calidad de vida de los residentes.
Comenzó una nueva obra de mejoramiento urbano en Arenal Alto de Juan Pablo II.
El proyecto también considera la construcción de más de 7.500 metros cuadrados de veredas, rampas, pisos adoquinados y martillos. Estos trabajos permitirán mejorar la accesibilidad y ofrecer espacios más adecuados para la circulación de los vecinos, incluyendo personas con movilidad reducida.
Otra de las características de la obra será la implementación de cerca de 1.200 metros cuadrados de nuevas áreas verdes, además de la plantación de decenas de árboles y arbustos. De esta manera, la intervención no solo contempla la renovación de pistas y veredas, sino también la recuperación y creación de espacios destinados al entorno urbano.
La obra en SJL contempla nuevo asfalto, veredas, áreas verdes y señalización.
Asimismo, el proyecto incluye la instalación de señalización, gradas y muros de concreto, entre otros trabajos complementarios. Estas mejoras buscan contribuir a que las calles del Arenal Alto cuenten con mejores condiciones de seguridad, accesibilidad y orden para quienes viven y transitan por el sector.
Con el inicio de esta intervención, los vecinos del Arenal Alto de Juan Pablo II esperan contar progresivamente con calles más modernas, seguras y funcionales. La obra representa un nuevo avance en la renovación de infraestructura de San Juan de Lurigancho, especialmente en las zonas altas del distrito.
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