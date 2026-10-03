Mano Menezes analizó la dura derrota de Perú contra Canadá: "Nuestro rival no jugó y tuvo descanso"

La selección peruana cayó 2-0 ante Canadá en un partido donde mostró dificultades para generar juego. Tras el encuentro, Mano Menezes hizo una autocrítica y reconoció que la Bicolor no tuvo una buena presentación ante el conjunto norteamericano. El técnico brasileño explicó que uno de los factores que pudo influir en el rendimiento de Perú fue el desgaste físico acumulado. A continuación, te brindamos las declaraciones del DT en el postpartido.

Mano Menezes analizó la dura derrota de Perú contra Canadá

“Hoy no hicimos un buen partido. El primer paso es la autocrítica. Nuestro rival hizo un gran juego”, señaló Menezes durante la conferencia de prensa.

En esa línea, el estratega recordó que este fue el tercer partido de Perú durante la fecha FIFA, mientras que Canadá llegó al compromiso con una semana de descanso. “Nuestro rival no jugó y tuvo una semana de descanso. Hay una diferencia física importante y eso se vio reflejado", sostuvo el entrenador de la Bicolor al analizar las condiciones en las que ambos equipos afrontaron el partido.

Menezes también reconoció que Perú tuvo serios problemas para elaborar juego y encontrar espacios ante la presión de la Hoja de Maple. El técnico indicó que el equipo intentó encontrar diferentes caminos para superar la presión rival, pero fueron pocas las ocasiones en las que consiguió hacerlo con éxito.

Finalmente, el entrenador brasileño consideró que el resultado terminó siendo un reflejo de lo ocurrido durante los 90 minutos. “Cuando no se hace un buen partido como equipo, corremos las consecuencias de esto. Casi nunca conseguimos generar juego. El resultado fue justo”, sentenció el DT.

Mano Menezes habló sobre el partido de Perú ante Canadá

Partidos de Mano Menezes con Perú