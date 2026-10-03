0
EN VIVO
Universitario vs. Fluminense vóley: final de Copa Brasilia

Mano Menezes en 'jaque': el preocupante presente de la selección peruana previo a las Eliminatorias

La selección peruana de Mano Menezes sigue sin ganar en esta fecha FIFA y la hinchada pierde la paciencia con el DT brasileño.

Francisco Esteves
El preocupante presente de la selección peruana.
El preocupante presente de la selección peruana. | Foto: La Bicolor - X.
COMPARTIR

La selección peruana cayó 2-0 ante Canadá en Montreal y sumó su tercer partido sin conocer la victoria en la presente fecha FIFA, luego de haber caído 4-1 con Estados Unidos e igualado 1-1 con México. A raíz de ello, los hinchas han comenzado a perder la calma con Mano Menezes y, a continuación, te hacemos un repaso de su campaña.

Perú jugará su último amistoso internacional ante Colombia en Miami

PUEDES VER: Perú vs Colombia: día, hora y canal confirmado para ver el último partido amistoso por fecha FIFA

El director técnico llegó este año a la Bicolor con el objetivo de devolverle la confianza y el buen juego de cara a las Eliminatorias al Mundial 2030 de la Conmebol, donde, aparte de Argentina, Uruguay y Paraguay, clasificarán tres selecciones más y una irá al repechaje continental. No obstante, las cosas no vienen saliendo de la forma esperada.

Hasta el momento, Mano Menezes ha dirigido un total de siete partidos en la selección peruana y casi todos fueron ante naciones clasificadas a la última Copa del Mundo, salvo uno con Honduras. De todos ellos, la Bicolor apenas pudo conseguir un triunfo y dos empates, ya que luego acumula cuatro derrotas dolorosas.

Selección Peruana

Selección peruana no ha ganado en la actual fecha FIFA.

El DT brasileño debe cambiar rápidamente el chip del combinado incaico, porque en noviembre se vienen más encuentros amistosos por fecha FIFA y, si no se ve una mejora en el planteamiento táctico, la situación podría complicarse hasta el punto de generar su destitución antes del inicio de las Eliminatorias Conmebol.

Partidos de Mano Menezes con Perú

  • Perú 0-2 Senegal
  • Perú 2-2 Honduras
  • Perú 2-1 Haití
  • Perú 1-3 España
  • Perú 1-4 Estados Unidos
  • Perú 1-1 México
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Melgar y qué canal transmite el partido amistoso?

  2. Perú vs Colombia: día, hora y canal confirmado para ver el último partido amistoso por fecha FIFA

  3. Perú cayó con Canadá y acumuló su segunda derrota en los amistosos de fecha FIFA

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano