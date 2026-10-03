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Mano Menezes en 'jaque': el preocupante presente de la selección peruana previo a las Eliminatorias
La selección peruana de Mano Menezes sigue sin ganar en esta fecha FIFA y la hinchada pierde la paciencia con el DT brasileño.
La selección peruana cayó 2-0 ante Canadá en Montreal y sumó su tercer partido sin conocer la victoria en la presente fecha FIFA, luego de haber caído 4-1 con Estados Unidos e igualado 1-1 con México. A raíz de ello, los hinchas han comenzado a perder la calma con Mano Menezes y, a continuación, te hacemos un repaso de su campaña.
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El director técnico llegó este año a la Bicolor con el objetivo de devolverle la confianza y el buen juego de cara a las Eliminatorias al Mundial 2030 de la Conmebol, donde, aparte de Argentina, Uruguay y Paraguay, clasificarán tres selecciones más y una irá al repechaje continental. No obstante, las cosas no vienen saliendo de la forma esperada.
Hasta el momento, Mano Menezes ha dirigido un total de siete partidos en la selección peruana y casi todos fueron ante naciones clasificadas a la última Copa del Mundo, salvo uno con Honduras. De todos ellos, la Bicolor apenas pudo conseguir un triunfo y dos empates, ya que luego acumula cuatro derrotas dolorosas.
Selección peruana no ha ganado en la actual fecha FIFA.
El DT brasileño debe cambiar rápidamente el chip del combinado incaico, porque en noviembre se vienen más encuentros amistosos por fecha FIFA y, si no se ve una mejora en el planteamiento táctico, la situación podría complicarse hasta el punto de generar su destitución antes del inicio de las Eliminatorias Conmebol.
Partidos de Mano Menezes con Perú
- Perú 0-2 Senegal
- Perú 2-2 Honduras
- Perú 2-1 Haití
- Perú 1-3 España
- Perú 1-4 Estados Unidos
- Perú 1-1 México
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