Perú vs Colombia: día, hora y canal confirmado para ver el último partido amistoso por fecha FIFA

La selección peruana todavía tiene pendiente disputar un último amistoso internacional durante esta fecha FIFA. La ‘Bicolor’ cerrará su gira por Norteamérica ante Colombia, en un encuentro donde buscará conseguir un triunfo que le permita dejar atrás las críticas tras la derrota ante Canadá y continuar consolidando el proceso de Mano Menezes antes del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Cuándo juega Perú vs Colombia?

El partido amistoso entre Perú vs Colombia está programado para disputarse este martes 6 de octubre en el Inter Miami Stadium de Miami. Este encuentro marcará el último compromiso de la ‘Bicolor’ en su gira norteamericana.

¿A qué hora juega Perú vs Colombia?

A continuación, te compartimos los horarios confirmados para que no te pierdas el inicio del partido entre Perú vs Colombia por amistoso internacional de fecha FIFA:

Perú, Colombia y Ecuador: 6.45 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 7.45 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 8.45 p. m.

México y Centroamérica: 5.45 p. m.

Estados Unidos: 8.45 p. m. (Washington DC, Miami y Nueva York) y 6.45 p. m. (Los Ángeles)

España: 1.45 a. m. (del miércoles)

¿Dónde ver partido de Perú vs Colombia?

El amistoso de Perú vs Colombia contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de América TV (canal 4), así como en la plataforma de América TVGO vía ONLINE. Del mismo modo, estará disponible por Bicolor+, aunque deberás contar con una suscripción activa. Por su parte, las señales de RCN, Gol Caracol y Ditu llevarán este amistoso internacional para todo el territorio colombiano.

¿Cómo llegan Perú y Colombia al partido amistoso?

La selección peruana continúa en una etapa de construcción bajo el mando de Mano Menezes; sin embargo, las sensaciones que ha dejado en sus primeros tres partidos no han sido alentadoras de cara al futuro. La ‘Bicolor’ sufrió una derrota por 4-1 ante Estados Unidos, se recuperó con un empate 1-1 frente a México y volvió a caer por 2-0 ante Canadá.

Perú cayó por 2-0 ante Canadá en su tercer amistoso por fecha FIFA

Colombia, por su parte, tampoco atraviesa un momento favorable. Los ‘Cafeteros’ ya no cuentan con figuras como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes se retiraron de la selección, y sus ausencias se han hecho sentir en un equipo que viene de empatar 1-1 ante México y caer por la mínima diferencia frente a Paraguay. Su principal figura en estos amistosos ha sido Luis Javier Suárez.