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¿A qué hora juega Perú vs Colombia y en qué canal ver transmisión del partido amistoso?
Conoce cuándo juega, hora y canal para ver Perú vs Colombia por partido amistoso internacional de fecha FIFA desde el Nu Stadium de Miami.
Llegó el momento del último amistoso de la selección peruana ante Colombia en Miami, Estados Unidos. Ambas escuadras buscarán el triunfo para alegría de sus aficionados, por lo que los estrategas pondrán lo mejor que tienen en el NU Stadium. Conoce los horarios y canales de transmisión para no perderte estos vibrantes 90 minutos.
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¿Cuándo juega Perú vs Colombia?
El partido entre la selección peruana y colombiana se llevará a cabo el martes 6 de octubre en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos. Ambas selecciones quieren cerrar de gran manera su gira norteamericana, por lo que darán todo de sí en los 90 minutos.
¿A qué hora juega Perú vs Colombia?
El choque entre Perú y Colombia inicia a partir de las 6.45 pm. horas (11.15 pm. horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 5.45 pm.
- Perú, Ecuador, Colombia: 6.45 pm.
- Venezuela, Bolivia: 7.45 pm.
- Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.45 pm.
- España: 1.45 am. (miércoles 7 de octubre)
¿Dónde ver Perú vs Colombia?
La transmisión del partido entre Perú vs Colombia por amistoso internacional de fecha FIFA se verá por la señal de América TV (Canal 4). Asimismo, tienes la opción para seguirlo vía streaming en el aplicativo de América TV GO.
Perú jugará su último amistoso internacional ante Colombia en Miami
Canales de transmisión para ver Perú vs Colombia
- Australia, Dinamarca, Finlandia, Gran Bretaña, Irlanda, Nueva Zelanda: Triller TV+
- Canadá, Puerto Rico: Fanatiz
- Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, Deportes RCN, Caracol Play, ditu
- Costa Rica: Repretel, Canal 6
- Ecuador: Canal del Fútbol
- Perú: América TV, América TV GO
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Vamos, Triller TV+
- Estados Unidos: Fanatiz, Triller TV+
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