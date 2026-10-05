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Alineaciones Perú vs Colombia: el potente once que prepara Mano Menezes

Mano Menezes y Néstor Lorenzo preparan sus mejores alineaciones para el amistoso internacional entre la selección peruana y Colombia.

Luis Blancas
Alineaciones Perú vs Colombia
Alineaciones Perú vs Colombia | Composición: Líbero
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La selección peruana disputará su último encuentro amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de septiembre y octubre frente a Colombia, en el NU Stadium del Inter Miami, en Estados Unidos. Por eso, conoce las alineaciones que alistan Mano Menezes y Néstor Lorenzo para este atractivo duelo de países sudamericanos.

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Posible alineación de Perú vs. Colombia

  • Pedro Gallese; Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López; Osling Mora, Wilder Cartagena, Piero Magallanes, Yhosimar Yotún; Jairo Vélez y Alex Valera.

Mano Menezes tiene previsto alinear en el once titular de la selección peruana a los futbolistas que mostraron el mejor rendimiento en los amistosos anteriores antes del duelo ante Colombia, con el objetivo de lograr una victoria y comprobar si, a partir de esa base, puede empezar a definir el equipo que disputará los próximos amistosos de cara a las Eliminatorias 2030.

La selección peruana buscará vencer a Colombia

La selección peruana buscará vencer a Colombia

Perú afronta el encuentro ante los cafeteros después de caer 2-0 frente a Canadá, empatar 1-1 con México y perder 4-1 ante Estados Unidos, por lo que intentará conseguir su primer triunfo en los amistosos internacionales de la fecha FIFA.

Posible alineación de Colombia vs. Perú

  • Kevin Mier; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Samuel Velásquez; Gustavo Puerta, Richard Ríos, Matías Orozco; Jhon Arias, Carlos Gómez y Luis Suárez.

Néstor Lorenzo afirmó antes del encuentro frente a Perú que, como seleccionador de Colombia, continuará realizando pruebas con nuevos futbolistas con el propósito de observarlos y evaluar sus cualidades y rendimiento al vestir la camiseta de su país. Por ello, podría presentar un once renovado y novedoso.

La selección de Colombia busca vencer a Perú

La selección de Colombia busca vencer a Perú

Los colombianos encaran el duelo frente a Perú después de haber logrado un empate 1-1 contra México y de caer por 1-0 ante Paraguay en su último compromiso, por lo que intentarán sumar una victoria en estos encuentros amistosos de fecha FIFA.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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