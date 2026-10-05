Mano Menezes, DT de Perú, fue rotundo sobre la desconvocatoria de Oliver Sonne: "No es por lesión"

La selección peruana se mentaliza en su último amistoso internacional de esta fecha FIFA ante Colombia. No obstante, en la previa del partido se encendieron las alarmas luego de confirmarse que Oliver Sonne abandonó la concentración. Ahora, Mano Menezes reveló el motivo por el que decidió desconvocar al ‘Vikingo’.

Mano Menezes, DT de Perú, fue rotundo sobre la desconvocatoria de Oliver Sonne

Durante la conferencia de prensa previa al amistoso ante Colombia, el técnico de la selección peruana fue consultado por la salida de Oliver Sonne de la concentración en Miami y aclaró que su desconvocatoria no se produjo a raíz de una lesión, como se había especulado.

Según explicó Mano Menezes, desde un inicio se había acordado que el lateral nacional disputaría únicamente dos de los amistosos de esta fecha FIFA: el primero y el tercero de la gira por Norteamérica. Esta planificación tenía como objetivo evitar una recaída de las molestias que había presentado antes de incorporarse a la ‘Bicolor’.

Oliver Sonne abadonó la concentración de Perú y no jugará ante Colombia

“Sonne fue desconvocado porque habíamos planeado utilizarlo en dos partidos, intercalando entre el primero y el tercero, para que tenga una recuperación adecuada y no tener riesgo de cualquier lesión. Nosotros conversamos directamente con los jugadores que convocamos para saber cómo están y si tienen algún problema, después también cuando se presentan”, señaló.

Asimismo, el estratega brasileño indicó que conversó directamente con Oliver Sonne y que el futbolista confirmó que se encontraba en condiciones para integrar la convocatoria. Sin embargo, al haber cumplido con los dos partidos que estaban planificados, se decidió coordinar con Burnley su regreso anticipado a Inglaterra para reducir cualquier riesgo.

“Conversamos con Sonne y se sintió confortable para estar aquí. Como no va a jugar el último partido, anticipamos con su club su regreso. No es por lesión, está claro eso, no mentimos”, concluyó.

Oliver Sonne recibió críticas por su desempeño con la selección peruana

El ‘Vikingo’ ha sido blanco de críticas por su cuestionado rendimiento en los amistosos ante Estados Unidos y Canadá, especialmente por los goles que recibió la ‘Bicolor’. Ahora, el lateral deberá recuperarse de la mejor manera para intentar volver a su máximo nivel pensando en la siguiente fecha FIFA de noviembre