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Mano Menezes, DT de Perú, dio tajante comentario sobre Colombia: "Ellos están en otro momento"

El DT de la Bicolor fue claro al referirse al combinado cafetero y explicó por qué este amistoso será una prueba diferente para Perú.

Eduardo Chirinos
Mano Menezes habló en la previa del Perú vs Colombia
Mano Menezes habló en la previa del Perú vs Colombia | Foto: Composición Líbero
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La selección peruana de fútbol se alista para su cuarto y último amistoso por fecha FIFA, esta vez, ante su similar de Colombia. La Bicolor busca cerrar su gira por Norteamérica con un resultado positivo ante los cafeteros y dejar atrás las duras derrotas frente a Estados Unidos y Canadá. En la previa del esperado encuentro, en ese contexto, Mano Menezes, DT de Perú, dio un tajante comentario sobre el rival de turno.

Alineaciones Perú vs Colombia

PUEDES VER: Alineaciones Perú vs Colombia: el potente once que alista Mano Menezes por amistoso

Mano Menezes y su firme opinión sobre Colombia en la previa del partido contra Perú

En conferencia de prensa, el estratega brasileño comparó las realidades de ambos equipos y no tuvo reparos en señalar que Colombia está en otro momento muy distinto al que afronta la Bicolor, pues los colombianos vienen de cumplir una destacada participación en el Mundial 2026. En contraste, la selección peruana se encuentra en pleno proceso de restructuración y cambio generacional con miras a las próximas Eliminatorias.

“Pienso yo, respetando la opinión de todos, ellos (Colombia), están en otro momento. Están saliendo de un Mundial, haciendo pequeñas alteraciones. Nosotros estamos construyendo una selección que no fue al Mundial. Entonces, empezamos de más atrás. Esa para mí es la única diferencia, pero en términos de fútbol, de características de equipo que vamos a enfrentar, nos sirve más de validación que los otros adversarios”, dijo.

Mano Menezes habló previo al duelo contra Perú

Mano Menezes habló previo al duelo contra Colombia

Con este análisis, Mano Menezes dejó en claro que el duelo ante Colombia representará una prueba de mayor exigencia para la selección peruana, pero también una oportunidad para medir cuánto ha progresado su nuevo proyecto. Ahora, la Bicolor buscará trasladar lo trabajado durante esta fecha FIFA al campo de juego y cerrar su gira por Norteamérica con una actuación que permita recuperar la confianza de cara a lo que viene.

Perú vs Colombia: horario del partido

Recordemos que la selección peruana y Colombia medirán fuerzas HOY, martes 6 de octubre en el NU Stadium de Miami. El partido está programado para las 6:45 p.m. (hora peruana).

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