Diego Penny dio fuerte calificativo sobre el debut de Romero en la selección peruana: "Nervioso"

La selección peruana se alista para afrontar su cuarto y último amistoso por fecha FIFA ante su similar de Colombia. Sin embargo, las secuelas de la dura derrota ante Canadá aún están vigentes y las reacciones tras el partido frente al cuadro norteamericano no cesan. En medio de las críticas y opiniones divididas, el exarquero Diego Penny tomó la palabra para referirse al debut de Diego Romero en la portería de la Bicolor.

Diego Penny y su fuerte calificativo tras el debut de Diego Romero con Perú

Durante la última emisión del programa 'Al Ángulo', el exportero y comentarista deportivo aseguró que a Romero se le vio nervioso en su estreno con la Blanquirroja. No obstante, resaltó la gran dificultad que representa atajar en el seleccionado nacional. En ese sentido, indicó que, tras esta primera experiencia, espera que al portero de Universitario le vaya mejor en próximas oportunidades.

“Tapar en la selección es muy complicado, no es fácil el arco de la selección, es un arco que sí se necesita estar al 100%, hacer un partido de 8 puntos para arriba. Lamentablemente, yo lo vi un poco nervioso a Diego (Romero), sobre todo el primer tiempo. El segundo tiempo salió a cortar un par de pelotas, se le vio con más confianza, también creo que Canadá bajó un poco el cambio”, dijo.

Diego Romero fue titular con la selección peruana en la derrota frente a Canadá

Con estas declaraciones, Diego Penny dejó clara su postura sobre el estreno de Diego Romero con la selección peruana, destacando que el joven guardameta necesita ganar confianza y experiencia para responder a la exigencia del arco nacional.

¿A qué hora juega Perú vs Colombia?

Vale recordar que la selección peruana jugará HOY martes 6 de octubre ante la selección colombiana por amistoso de fecha FIFA. El partido que pondrá fin a la gira de la ‘Bicolor’ en Norteamérica está programado para las 6:45 p.m. (hora peruana) en el NU Stadium de Miami.