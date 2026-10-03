Penny pidió a ex Cristal como arquero de la selección peruana ante Colombia: "Es buen momento"

La selección peruana enfrentará a Colombia por duelo amistoso internacional por fecha FIFA y previo a este gran encuentro, Diego Penny mandó un mensaje al técnico Mano Menezes para pedirle que un exarquero de Sporting Cristal juegue como titular: estamos hablando de Matías Córdova.

Diego Penny pidió a ex Sporting Cristal como arquero titular de la selección peruana ante Colombia

Penny aprovechó el canal de Bicolor+ para exponer su visión sobre la portería después de que Menezes alineara como titular ante Canadá a Diego Romero. Además, señaló que, de cara al partido frente a Colombia, le gustaría ver a Córdova en lugar del habitual Pedro Gallese.

Diego Penny pidió a Matías Córdova como arquero de la selección peruana ante Colombia

"Hemos hablado de la confianza, de la construcción, pero ¿cuándo lo vas a ver a Córdova? En la gira europea tapó Gallese todos los partidos. Gallese ha tapado todos los partidos", empezó diciendo.

"Matías Córdova es un arquero que viene creciendo y que este año ha mostrado cualidades importantes. Si decide por Gallese también está bien, pero creo que es un buen momento para probarlo. Cuando Gallese no esté por A o B motivos, no podemos tener de suplente a alguien que no jugó nunca", afirmó.

Diego Penny validó la rotación de arqueros en la selección peruana de Mano Menezes

Por su parte, Diego Penny consideró acertado que Mano Menezes empiece a alternar a los porteros y no se limite a probar a Gallese, porque futbolistas como Diego Romero y Matías Córdova también requieren una oportunidad para mostrarse y comprobar si están en condiciones óptimas para ocupar el puesto en la selección peruana.

"Yo, con toda sinceridad, si esto es algo planificado (rotar arqueros), que estoy seguro que el profe Mano Menezes con su comando técnico lo tiene previsto, no es que va a cambiar su idea porque hoy nos fue mal. Creo que sería un error", finalizó.

Matías Córdova jugó en Sporting Cristal

Matías Córdova inició su trayectoria en Sporting Cristal, donde comenzó en la reserva hasta llegar al primer equipo en 2021. Ante la escasez de oportunidades, el guardameta optó por dejar el club en 2025 y fichar por Comerciantes Unidos, equipo en el que hoy destaca. Ese rendimiento le valió, además, una convocatoria a la selección peruana.