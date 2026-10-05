¡Lo último! Oliver Sonne fue desconvocado de la selección peruana y no jugará ante Colombia

La selección peruana se prepara para enfrentar a su similar de Colombia en su último amistoso internacional en esta fecha FIFA. La ‘Bicolor’ no ha mostrado su mejor nivel y uno de los señalados ha sido Oliver Sonne. En medio de ello, se encendieron las alarmas, tras confirmarse que el lateral dejará la concentración en Miami por una lesión.

Oliver Sonne fue desconvocado de la selección peruana y no jugará ante Colombia

La ‘Bicolor’ no ha mostrado su mejor rendimiento en sus últimos amistosos y uno de los jugadores más cuestionados por los hinchas ha sido Oliver Sonne. El lateral no ha tenido sus mejores actuaciones en defensa y se esperaba que tuviera una nueva oportunidad para redimirse ante Colombia.

Sin embargo, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sorprendió al anunciar este lunes 5 de octubre que el 'Vikingo’ fue desafectado de la selección peruana en Miami tras ser diagnosticado con una lesión. Asimismo, confirmaron que, en consenso con su club, se decidió que el futbolista abandone la concentración y emprenda su regreso a Inglaterra para continuar con su recuperación.

Oliver Sonne fue desafectado de la selección peruana por lesión.

“La Federación Peruana de Fútbol informa que, tras una evaluación médica y en coordinación permanente y cordial con el Burnley Football Club, el jugador Oliver Sonne ha sido desafectado de la presente convocatoria para el partido ante Colombia y retornará a Inglaterra. La FPF le desea a Oliver Sonne una pronta recuperación”, mencionaron.

Aunque no revelaron que tipo de lesión tiene Oliver Sonne, no podrá estar para el enfrentamiento ante Colombia en Miami y deberá cumplir con su proceso de recuperación con Burnley para volver lo más pronto posible a las canchas.

¿Quién reemplazará a Oliver Sonne en la selección peruana?

Considerando las últimas alineaciones que presentó Mano Menezes, todo apunta a que Marco Huamán será el reemplazante de Oliver Sonne por la banda derecha. De esta manera, el lateral de Alianza Lima tendrá una nueva oportunidad para sumar minutos con la ‘Bicolor’ y buscar ganarse un lugar en la consideración del comando técnico.