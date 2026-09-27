Diego Penny y su dura crítica a Oliver Sonne tras goleada de Estados Unidos a Perú: "Le está costando"

En un partido que dejó muchas más dudas que certezas, la selección peruana de fútbol cayó por 4-1 ante Estados Unidos, en el primero de sus cuatro compromisos por fecha FIFA. Tras el final del duelo en el Inter&Co Stadium, el exportero Diego Penny analizó el desempeño de la Bicolor y apuntó sus críticas contra un jugador en específico: estamos hablando de Oliver Sonne, quien tuvo muchos problemas en su sector para frenar los ataques norteamericanos.

Diego Penny cuestionó a Oliver Sonne tras goleada de Perú a manos de Estados Unidos

Finalizado el partido, el popular 'Flaco' declaró en Bicolor+ y fue muy severo al analizar el rendimiento de Oliver Sonne ante los estadounidenses. El exportero de Sporting Cristal puso énfasis en los errores defensivos del 'Eurocausa' y señaló que las expectativas en él son mayores al tratarse de un futbolista con formación europea.

"Creo que Sonne sí tendría que demostrar algo distinto, porque es un jugador nacido en Europa, con otra formación. Como lateral hay cosas básicas que tienes que hacer. Sobre todo, lo primero que te enseñan como lateral es defender. Entonces, le está costando eso (a Sonne), tiene que corregir", manifestó Penny.

Oliver Sonne es criticado tras la goleada de Perú a manos de Estados Unidos

De esta manera, Diego Penny dejó clara su preocupación por el rendimiento de Oliver Sonne en el debut de la Selección Peruana en esta fecha FIFA. Para el exguardameta, el lateral deberá corregir principalmente sus falencias defensivas y mostrar una evolución en los próximos compromisos, donde tendrá una nueva oportunidad de demostrar por qué es considerado una de las alternativas para ocupar el sector derecho de la Bicolor.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

La selección peruana disputará su segundo amistoso por fecha FIFA el 29 de septiembre a las 8.00 p. m. (hora peruana), ante México en el Sports Illustrated Stadium, de Nueva Jersey.