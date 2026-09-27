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Alianza Lima dejó ir a guardameta que acaba de llevarse el título en liga importante de Sudamérica
Alianza Lima dejó escapar a sensacional guardameta que acaba de llevarse el título nacional en un torneo importante del continente. ¿Quién es?
Alianza Lima dejó ir a guardameta esta temporada, quien no dudó en continuar con su carrera como futbolista profesional en un conocido club sudamericano. En esa línea, se conoció que recientemente se llevó el título nacional e hizo historia con su institución deportiva.
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En las últimas semanas, la portería ha sido tema de debate en tienda blanquiazul por el blooper de Alejandro Duarte en el clásico del fútbol peruano. Por ello, ahora se conoció que una antigua arquera del plantel femenino acaba de salir campeona en un país vecino. Nos referimos a Maryory Sánchez.
La guardameta de la selección peruana se llevó el título de la Liga de Colombia con Deportivo Cali. Esto luego de haber derrotado 4-2 a Independiente Santa Fe en la gran final de la competición. Por ello, hizo historia y todos los hinchas de Alianza Lima se sienten orgullosos de la jugadora que pasó por sus filas.
Maryory Sánchez salió campeona.
Vale precisar que Maryory Sánchez se encontraba lesionada debido a que tenía un dedo fracturado, pero pese a ello fue colocada como portera titular y tuvo un desempeño notable en el triunfo del conjunto verde. Ya es pilar en el equipo colombiano y sueña con llegar a un gigante del continente.
¿Cuántos títulos tiene Maryory Sánchez?
Maryory Sánchez obtuvo de esta forma su cuarto título como futbolista profesional, ya que salió previamente campeona de la Liga Femenina en las ediciones 2022, 2023 y 2025, siempre con Alianza Lima, y ahora ostenta el trofeo de la Liga Colombiana con Deportivo Cali.
¡Vamos al Circo!
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