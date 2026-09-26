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Alianza Lima vs Pinheiros EN VIVO: hora y canal para ver partido por la Noche Blanquiazul 2026

Alianza Lima enfrenta a Pinheiros en el cierre de la Noche Blanquiazul de Vóley 2026. Revisa a qué hora y dónde ver el partido.

    Francisco Esteves
    Alianza Lima vs Pinheiros EN VIVO.
    Alianza Lima vs Pinheiros EN VIVO. | Foto: Composición Líbero.
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    Continúa la fiesta en tienda íntima. Tras sus enfrentamientos con Esquimo y Boca Juniors, ahora Alianza Lima cerrará la Noche Blanquiazul 2026 ante su similar de Pinheiros, club de Brasil, y quedará listo para la Liga Peruana de Vóley 2026/27. A continuación, te contamos a qué hora y dónde ver el emocionante partido.

    Fox Sports transmitirá los partidos de Alianza Lima para Argentina.

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    El cuadro de Matute hizo la presentación del plantel que competirá la temporada entrante, tanto en el ámbito nacional como internacional. Por ello, los aficionados llenaron el coliseo para poder ver a las tricampeonas del vóley peruano y también a las nuevas incorporaciones que se suman al cuadro ahora comandado por Alejandro Schneider.

    Alianza Lima vóley

    Alianza Lima va por el tetracampeonato nacional.

    ¿Cuándo juega Alianza Lima vs Pinheiros?

    De acuerdo con el cronograma brindado por el mismo Alianza Lima, a través de sus redes sociales, el partido contra Pinheiros será este domingo 27 de septiembre y con él se pondrá fin a la Noche Blanquiazul 2026. Por ello, nadie quiere perderse este encuentro.

    ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Pinheiros?

    • En México: 5.00 p. m.
    • En Colombia y Ecuador: 6.00 p. m.
    • En Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.
    • En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8.00 p. m.
    • En España: 1.00 a. m. del 28 de septiembre.

    ¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs Pinheiros?

    El partido entre Alianza Lima y Pinheiros por el cierre de la famosa Noche Blanquiazul Vóley 2026 estará a cargo de la señal abierta de América TV, por el Canal 4. Asimismo, los hinchas podrán verlo totalmente online y gratis a través de América TV GO, si es que tienes una cuenta en la plataforma de streaming.

    Alianza Lima vs Pinheiros: precio de las entradas

    Pese a que las entradas están casi agotadas, estos son sus precios:

    • General: S/39.00
    • Preferencial Norte: S/60.00
    • Preferencial Sur: S/60.00
    • Preferencial Oriente: S/70.00
    • Preferencial Apuesta Total: S/70.00
    Francisco Esteves
    AUTOR: Francisco Esteves

    Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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